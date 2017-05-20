На Витебщине продают усадьбу 19 века за $12 20.05.2017, 19:23

Фото: news.vitebsk.cc

На аукцион с начальной ценой в 23 рубля выставлена усадьба 19 века в деревне Ореховно Ушачского района.

Сначала администрация района планировала реставрировать здание усадьбы, построенное в 1840 году и сделать в нем музей традиционных промыслов и гостиный двор, сообщает сайт vitebsk.cc.

Позже усадьба была выставлена на аукцион с ценой в 41 000 евро. Сейчас ее продают с начальной ценой в размере одной базовой величины - за 23 рубля. Покупателю придется еще выплатить 634 рублей 25 копеек отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ушацкого райисполкома за подготовку объекта к продаже.

Также собственник будет обязан не позднее чем за два года отреставрировать здание.