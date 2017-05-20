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В Минске начали строить еще один «МакДональдс»

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  • 20.05.2017, 19:42
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Фото: realt.by

Сегодня в Минске действует 10 ресторанов быстрого питания «МакДональдс».

На пересечении улиц Притыцкого и Петра Глебки возле ТРЦ «Скала» в районе станции метро «Спартыўная» огородили площадку для строительства – здесь будет еще один ресторан «МакДональдс». На территории стройки оказалось небольшое двухэтажное здание (Притыцкого, 58), в котором раньше работал салон красоты, пишет realt.by.

В декабре прошлого года возможность строительства здесь «МакДональдса» уже обсуждалась, а в августе стало точно известно, что ресторану быть. Кроме ресторана в границах улиц Глебки, Матусевича, Тимошенко хотели построить океанариум и благоустроить парк Тивали, добавив туда спортивных объектов: планировался скалодром, скейт-парк, площадки для картинга и фрирайда.

Сегодня в Минске действует 10 кафе «МакДональдс», в числе которых – объект на Притыцкого, 28, в двух километрах от участка, где собрались строить новый ресторан.

Фото: realt.by
Фото: realt.by
Фото: realt.by

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