В Минске начали строить еще один «МакДональдс» 14 20.05.2017, 19:42

6,033

Фото: realt.by

Сегодня в Минске действует 10 ресторанов быстрого питания «МакДональдс».

На пересечении улиц Притыцкого и Петра Глебки возле ТРЦ «Скала» в районе станции метро «Спартыўная» огородили площадку для строительства – здесь будет еще один ресторан «МакДональдс». На территории стройки оказалось небольшое двухэтажное здание (Притыцкого, 58), в котором раньше работал салон красоты, пишет realt.by.

В декабре прошлого года возможность строительства здесь «МакДональдса» уже обсуждалась, а в августе стало точно известно, что ресторану быть. Кроме ресторана в границах улиц Глебки, Матусевича, Тимошенко хотели построить океанариум и благоустроить парк Тивали, добавив туда спортивных объектов: планировался скалодром, скейт-парк, площадки для картинга и фрирайда.

Сегодня в Минске действует 10 кафе «МакДональдс», в числе которых – объект на Притыцкого, 28, в двух километрах от участка, где собрались строить новый ресторан.

Фото: realt.by

Фото: realt.by