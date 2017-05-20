Игрок «Нафтана»: Деньги мы сейчас не получаем вообще 4 20.05.2017, 19:58

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Алексей Сучков

Фото: Ярослав Ванюкевич

Полузащитник новополоцкого «Нафтана» Алексей Сучков рассказал о финансовой ситуации в клубе.

– В чем видите причину такого невыразительного старта «Нафтана» в этом сезоне?

– Начинали чемпионат с отметки в минус 5 баллов – это команду немного надломило. Если бы не этот минус, то сейчас бы имели уже 4 очка, и все не казалось бы таким мрачным. Еще вдобавок новая команда и новые люди. Так постепенно все и пришло к нынешней ситуации.

Я уже четвертый сезон в Новополоцке и год за годом становится только хуже. Не от хорошей жизни сейчас приходится бороться за выживание. Если взять этот год, то 85-90 процентов состава поменялось. Надо же какое-то время, чтобы ребята сыгрались. Но действительно удручающая ситуация только в финансовом плане, а в игровом не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Хорошо, что смогли взять первые победные очки, будем надеяться, что у нас получится набирать баллы и дальше, - рассказал football.by Алексей Сучков.

– Есть ли положительная динамика в плане финансов?

– Могу сказать, что ситуация только ухудшилась: деньги мы сейчас не получаем вообще – ждем, когда наступят лучшие времена. Не знаю, связано ли это с экономикой или чем-то еще. Мы стараемся делать свою работу – выходить играть на максимуме возможностей, а проблемы финансов должны решать другие люди.

– Раз уж так все плохо, то, что вас держит в «Нафтане»?

– Трудно ответить. Наверное, потому что моя семья живет здесь в Новополоцке.

– Как относится семья к тому, что вы сейчас без зарплаты?

– Естественно, этому никто не рад. Семья же не только у меня. Кроме футболистов есть еще тренеры, работники клуба. Конечно, все недовольны. Опять же, повторюсь, что ждем, когда ситуация улучшиться. Пока играем до конца первого круга, а потом будет видно.

– Откуда берете деньги, чтобы содержать семью?

– Футболисты «Нафтана» сейчас выкручиваются, кто как может. Кто-то берет кредиты, кто-то у кого-то одалживает. Так и живем.

– Может ли «Нафтан» повторить судьбу бобруйской «Белшины», которая также столкнулась с серьезными финансовыми проблемами и в итоге вылетела в первую лигу?

– У той же «Белшины», думаю, не такая тяжелая ситуация как у нас сейчас, несмотря на то, что они выступают в турнире рангом ниже. Там силой, разрушившей «Белшину» являлись не финансовые проблемы, а какие-то непонятные люди, которые пришли в клуб и задурили всем головы. Про нашу судьбу сказать тяжело. Очень жалко, что команда, выигравшая два Кубка страны, оказалась в таком положении. Обидно будет, если произойдет то, к чему все идет.

– Что-то положительное можете найти?

– То, что мы имеем возможность выходить на поле и играть. Сказать, что мы сильно упали духом как футболисты, тоже не могу. Сейчас в команде много молодежи, они стараются себя показать с лучшей стороны, чтобы уйти в какой-то другой клуб. Как говорит Олег Анатольевич (Сидоренков – прим.), такая ситуация должна закалить наш дух. Все эти проблемы – школа жизни.