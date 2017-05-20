США и Саудовская Аравия заключили оружейную сделку на $110 миллиардов 4 20.05.2017, 20:15

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Саудовская Аравия стала первой страной, которую Трамп посещает в ходе своего первой поездки за пределы США в качестве президента.

По прибытии в аэропорту президента США Дональда Трампа с женой, Меланией, встретил сам король Салман. Вместе с Трампом они прошли в Королевский зал в аэропорту, где провели короткую беседу. Через несколько минут после этого, официальный кортеж направился из аэропорта в город, пишет golos-ameriki.ru.

Аэропорт был переведен на усиленный режим безопасности. На территории находилась военная техника.

Королевская награда президенту

В начале встречи в король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз вручил президенту США Дональду Трампу самую высокую награду Королевства за гражданские заслуги.

Церемония награждения прошла в Королевском дворце в столице страны – Эр-Рияде. Король Залман наградил президента США золотым Орденом Короля Абдель-Азиза ибн Сауда – государственной наградой Саудовской Аравии за гражданские заслуги.

Затем состоялась церемония подписания военного соглашения на поставку американской военной техники на сумму 110 млрд долларов.

Оружие и новые рабочие места

Эта сделка на поставку вооружений нацелена на усиление военного потенциала Саудовской Аравии.

«Это комплексная поставка, в которую входит военная техника, а также ее обслуживание, призвана обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе для Саудовской Аравии и стран Персидского залива перед лицом иранской угрозы. Это также усилит возможности Саудовского королевства вносить вклад в борьбу с терроризмом в регионе, таким образом снижая нагрузку на американских военных при проведении операций», – говорится в заявлении Белого дома.

По словам Белого дома, подписанное соглашение предоставит новые возможности для американских компаний на Ближнем востоке и поможет создать «десятки тысяч» новых рабочих мест в оборонной промышленности США.

В сделку вошло соглашение на сумму 6 миллиардов долларов, в рамках которого в Саудовской Аравии будет проводиться сборка 150-ти вертолетов Lockheed Martin Blackhawk, в результате чего в королевстве будет создано 450 новых рабочих мест.

Саудовская Аравия стала первой страной, которую Трамп посещает в ходе своего первой поездки за пределы США в качестве президента.

Встреча с лидерами мусульманского мира

Решение посетить Саудовскую Аравию в ходе первого официального зарубежного визита президента США стало беспрецедентным. Более того, это первая страна, куда прибыл Трамп в самом начале поездки.

Такой выбор вызывает много вопросов, принимая во внимание риторику Трампа «Америка прежде всего» и призывы во время предвыборной кампании ввести запрет на въезд мусульман в США из стран, где сильны террористические угрозы. Позже эти призывы были воплощены в жизнь путем подписания соответствующих указов.

Саудовская Аравия, с ее давними и прочными связями с США в области энергетики и обороны, не попала в список шести стран с преимущественно мусульманским населением, гражданам которых был временно запрещен въезд в США.

В ходе первого дня визита Трамп проводит встречи с королем Салманом и другими членами королевской семьи. В воскресенье он примет участие в региональном саммите, на котором будут представлены лидеры арабских и мусульманских стран. Речь пойдет о борьбе с экстремизмом.

В пятницу президент Индонезии Йоко Видодо подтвердил участие в таком саммите. «Это первая встреча новой Администрации США с исламскими странам. Будет возможность обсудить важные для всех нас вопросы, которые касаются борьбы с радикализмом и терроризмом», – сообщил представитель правительства Индонезии.