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Весеннее обострение

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  • Константин Похольчик, «Салідарнасць»
  • 20.05.2017, 22:25
Фото: euroradio.fm

В последние дни от заявлений чиновников хочется схватиться за голову.

Казалось, после «стыдобища» на чемпионате мира, про хоккей из уст номенклатуры мы еще долго не услышим. Однако в последние дни чиновники, кажется, только этим видом спорта и занимаются. И от их заявлений хочется схватиться за голову.

Инициатива Шуневича

В пятницу Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича, который также возглавляет наблюдательный совет хоккейного клуба «Динамо-Минск». Трудно представить любую другую страну, где правитель и глава МВД будут обсуждать на высоком уровне какой-то вид спорта. Но в Беларуси это в порядке вещей.

Более того, Шуневич выступил с инициативой, от которой болельщики в недоумении. По словам главы МВД, минское «Динамо» планирует полностью отказаться от услуг легионеров – как игроков, так и тренеров. Тревога болельщиков вполне объяснима. Одним из следствий такого решения может стать то, что без варягов «Динамо» в чемпионате КХЛ будет барахтаться на дне турнирной таблицы.

Заявление Богдановича

В пятницу также стало известно, что Минск примет чемпионат мира по хоккею-2021.

В государственных СМИ по этому поводу прозвучало несколько восторженных комментариев, но особо, пожалуй, можно выделить заявление «депутата» «палаты представителей» Александра Богдановича телеканалу ОНТ:

Для нашей страны это большой праздник. Государство видело, в какую сторону развиваться. Кричали: «Зачем нам эти Ледовые дворцы?» Сейчас есть ответ, для чего они нужны.

«Депутат» как будто не в курсе того, что на чемпионате мира в Беларуси из нескольких десятков дворцов будет задействован всего один или два. И как будто не знает, что в других странах для развития хоккея возводят не большие дорогие дворцы, а небольшие дешевые катки.

Рокировка в федерации

В субботу на посту председателя Федерации хоккея Беларуси произошла сенсационная рокировка. После того, как Лукашенко разочаровался в «уникальной спортивной модели», в спортивных федерациях стали массово менять руководителей на людей, хоть как-то связанных со спортом. Но только не в хоккее.

Подавшего в отставку бывшего руководителя Госпогранкомитета Игоря Рачковского сменил председатель Миноблисполкома, заслуженный работник сельского хозяйства Семен Шапиро.

Лучшим комментарием к этой рокировке можно признать слова главного тренера «Юности» Михаила Захарова, который так объяснил свой отказ возглавить федерацию:

– Каждый должен заниматься своим делом. Тренер — тренировать. Нефтяник — нефть продавать. Это место не мое...

Слова Кочановой

Во время выборов нового главы Федерации хоккея Беларуси присутствовала руководитель aдминистрации Лукашенко Наталья Качанова. Ее выступление также заслуживает быть процитированным:

– БШЮВы видите, насколько пристальное внимание президент страны уделяет спорту и хоккею, в частности. Это идеология. Это то, что может сплотить нацию.

Как белорусский народ может сплотить «стыдобище» в исполнении сборной, Наталья Кочанова не уточнила. Как и не пояснила, почему обедневшие и ущемленные в правах белорусы должны избрать своей идеологией спорт.

Константин Похольчик, «Салідарнасць»


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