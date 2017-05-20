Россия пожаловалась на украинские санкции в ВТО 5 20.05.2017, 21:56

В Кремле обвинили Украину в нарушении ряда базовых соглашений Всемирной торговой организации.

Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации запрос на проведение консультаций в связи с вводимыми Украиной ограничениями в отношении РФ. Об этом заявил в субботу журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, сообщает interfax.ru.

"Российское представительство при ВТО в Женеве направило в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину", - заявил российский чиновник в Ханое после переговоров с главой ВТО Роберту Азеведу, прошедших в рамках встречи министров торговли стран АТЭС.

Орешкин обвинил Украину в системном нарушении международных обязательств и игнорировании правил международной торговли. "Есть серьезные основания предполагать, что эти меры принимаются Украиной в нарушение ее обязательств в ВТО, включая дополнительные обязательства, принятые в ходе присоединения", - заявил чиновник.

Орешкин заявил, что введенные Украиной ограничения затронули ряд отраслей российской экономики. "Российским компаниям запрещено участвовать в приватизации - что является еще одним грубым нарушением украинских обязательств в ВТО, - добавил он. - Так же мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ".

Российский чиновник отметил, что запрос РФ охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов, так как в Кремле считают, что Украина нарушила ряд базовых соглашений ВТО, включая соглашение об учреждении ВТО, генеральное соглашение о торговле товарами, генеральное соглашение о торговле услугами, соглашение об импортном лицензировании, соглашение о технических барьерах в торговле, соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах.

В соответствии с процедурами ВТО, запрос на проведение консультаций является первым этапом при подаче иска. В течение двух месяцев, согласно правилам Всемирной торговой организации, должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого решения сложившейся ситуации.