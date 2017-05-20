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Гаишники готовят «сюрприз» велосипедистам

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  • 20.05.2017, 22:23

Гродненские инспекторы предлагают внести изменения в ПДД.

Изменения обяжут велосипедистов носить светоотражающие жилеты.

Для начала стать заметнее в темноте предложили сельским жителям, у которых велосипеды самый популярный вид транспорта. Особое внимание – пенсионерам. По статистике, они чаще всего попадают в аварии из-за невнимательности и технического состояния двухколёсного транспорта, сообщает ОНТ.

В прошлом году на территории Гродненской области было четыре ДТП, где велосипедисты погибли. Все они были совершены вне населённых пунктов. Средний возраст погибших велосипедистов — 58 лет.

Гродненские госавтоинспекторы предлагают внести изменения в ПДД, которые обяжут велосипедистов носить яркий жилет даже в светлое время суток. А в ближайшее время собираются проехать с подарками по всем самым популярным сельским веломаршрутам региона.


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