Гаишники готовят «сюрприз» велосипедистам 8 20.05.2017, 22:23

Гродненские инспекторы предлагают внести изменения в ПДД.

Изменения обяжут велосипедистов носить светоотражающие жилеты.

Для начала стать заметнее в темноте предложили сельским жителям, у которых велосипеды самый популярный вид транспорта. Особое внимание – пенсионерам. По статистике, они чаще всего попадают в аварии из-за невнимательности и технического состояния двухколёсного транспорта, сообщает ОНТ.

В прошлом году на территории Гродненской области было четыре ДТП, где велосипедисты погибли. Все они были совершены вне населённых пунктов. Средний возраст погибших велосипедистов — 58 лет.

Гродненские госавтоинспекторы предлагают внести изменения в ПДД, которые обяжут велосипедистов носить яркий жилет даже в светлое время суток. А в ближайшее время собираются проехать с подарками по всем самым популярным сельским веломаршрутам региона.