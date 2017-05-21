Трамп: Уверен, что партнеры США будут нам помогать 1 21.05.2017, 8:07

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Президент США выступил с посланием к нации, посвященном его зарубежному турне.

Президент США Дональд Трамп выступил с очередным еженедельным обращением к стране, полностью посвященным начавшемуся в эту субботу первому зарубежному визиту главы Белого дома, передает «Голос Америки».

Эта поездка, по словам Трампа, «имеет историческое значение для американского народа», а главной ее задачей станет укрепление cтарых и налаживание новых «партнерских связей», а также «объединение цивилизованного мира в борьбе с терроризмом».

«Первой моей остановкой станет Саудовская Аравия - сердце мусульманского мира, - сказал президент США. - Там я намерен выступить перед на встрече лидеров более, чем 50 мусульманских народов, которая имеет историческое значение. Я буду ясно и открыто представлять взгляды американского народа».

По словам Дональда Трампа, лидеры многих мусульманских стран «выражают растущую озабоченность» распространением терроризма, радикализацией молодежи. Беспокойство вызывает и позиция Ирана, который президент США назвал основным спонсором террористических группировок.

«Сегодня мусульманские лидеры готовы взять на себя большую ответственность и гораздо большую роль в борьбе с терроризмом в своем регионе. Пришло время сделать это», - заявил Трамп.

Президент США напомнил, что после этого он направится в Иерусалим и Вифлеем, «чтобы обсудить пути достижения мира между Израилем и палестинцами». Затем в Риме главу Белого дома примет Папа римский Франциск.

Завершится первая зарубежная поездка Дональда Трампа участием во встрече лидеров стран НАТО в Брюсселе и саммите государств «Большой семерки» в Италии. Основной темой этих переговоров, по словам президента, станет увеличение финансового участия союзников США в общих оборонительных проектах и решении задач по укреплению международной безопасности.

«Наши партнеры обязаны демонстрировать, что они наши партнеры, - сказал Дональд Трамп. - Они должны показывать нам, что они друзья, и они должны вносить финансовый вклад… Они должны помогать, и я уверен, что они будут помогать».