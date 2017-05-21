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БАТЭ обыграл минское «Динамо» в белорусском классико

  • 21.05.2017, 8:17
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Исход поединка решил единственный мяч.

Борисовский БАТЭ со счетом 1:0 обыграл минское «Динамо» в домашнем матче 9-го тура чемпионата страны.

Единственный мяч на 40-й минуте поединка забил Игорь Стасевич.

Матч запомнился также тем, что болельщики БАТЭ вывесили баннер в поддержку председателя правления клуба Анатолия Капского, который имеет проблемы со здоровьем, сообщает tribuna.com.

Благодаря добытой победе борисовчане обошли минчан в турнирной таблице. Теперь тройка лидеров выглядит так: «Шахтер» – 22 очка, БАТЭ – 20, «Динамо» (Минск) – 18.


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