Сотни тысяч человек вышли на улицы в Венесуэле 10 21.05.2017, 8:34

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Фото: Reuters

В одном только в Каракасе на марш к зданию МВД вышли 160 тысяч протестующих.

В Венесуэле в акциях протеста против политики президента Николаса Мадуро в субботу, 20 мая, участвовали более 200 тысяч человек. Только в Каракасе около 160 тысяч демонстрантов прошли маршем в сторону министерства внутренних дел по главной автостраде венесуэльской столицы, многие были в самодельных защитных масках, люди несли щиты, палки и камни, готовясь к возможным столкновениям с полицией, сообщает «Немецкая волна».

В центре Каракаса солдаты соорудили баррикады, чтобы помешать проходу протестующих, были закрыты около десяти станций метро. Массовые протесты в Венесуэле продолжаются уже 50 дней. «Чем сильнее репрессии, тем больше сопротивления и борьбы за Венесуэлу», - заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес перед началом субботней демонстрации.

В тот же день в другой части Каракаса прошла демонстрация сторонников президента.

Акции протеста и столкновения демонстрантов с полицией происходят и в других городах страны. В расположенный примерно в 70 километрах от Каракаса город Колония Товар, основанный немецкими иммигрантами, где проживают около 21 тысячи человек, были введены войска. В результате столкновений между сторонниками и противниками Мадуро здесь было подожжено административное здание.

Беспорядками был охвачен и город Сан-Кристобаль с населением более 300 тысяч человек. Здесь на демонстрацию против социалистического правительства вышли около 8000 человек.

Как отмечает агентство Reuters, за 50 дней протестов в Венесуэле погибли уже 46 человек, среди них как мирные граждане, так и полицейские. Сотни человек были ранены. Страна охвачена глубоким экономическим кризисом.