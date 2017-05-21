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Чудеса могилевских ремонтов

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  • 21.05.2017, 8:45
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Могилевчане мужественно держат ремонтный удар по уюту их города.

В СМИ уже писали о начале ремонта моста через реку Дубровенки по проспекту Мира в Могилеве. Чтобы не допустить транспортного коллапса власти города решили добавить поворотные полосы движения на перекрестке улиц Космонавтов и Лазаренко - как вариант объезда проспекта Мира для могилевчан, живущих в направлении Казимировки. Но оказывается, что реконструкция далека от завершения, сообщает сайт 6tv.by.

К тому же местные автолюбители удивлены новыми осветительными столбами. Очевидно, что это будут светодиодных экономные фонари, но устанавливают некоторые из них прямо в асфальт проезжей части.

Очевидно, столбы должны быть вытянуты в одну линию с какой-то логикой, но понятна она только автором проекта. Что-то втыкают прямо в асфальт, а что-то, наоборот, требует газона, который наверняка превратится потом в часть тротуара?

Жители окрестных домов мужественно держат ремонтный удар по уюту их района. Не сказать, что о них сильно позаботились, но терпят в надежде на светлое будущее - благоустройство.

Приобрести газетку сейчас можно вот здесь. Все киоски сейчас стоят прямо в траве

Не сказать, чтобы строители дорог отлынивали от работы. Делают что могут, но работает только одна бригада, поэтому и дело идет не быстро. Ожидалось, что проспект Мира начнут перекрывать, когда работы закончатся, но уже сейчас видно, что и в каком состоянии здесь находится.

Остановка общественный транспорта «Улица Лазаренко» выглядит вот так. Интересно, не против ли ГАИ?

Ситуация на противоположной стороне не лучше. В таком режиме жители микрорайона живут уже месяц и со страхом ждут, что же будет, когда проспект Мира совсем закроют на целый месяц.


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