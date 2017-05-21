В Беларуси прошли первые занятия по пивной йоге 7 21.05.2017, 8:55

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Фото: Роман ПРОТАСЕВИЧ

Концепция набирающей в популярность в мире пивной йоги помогает весело и продуктивно провести время.

В рамках международной акции «Ночь музеев – 2017» в единственном в Беларуси музее пивоварения «Аливария» впервые прошли занятия по пивной йоге. Два бесплатных сеанса пивной йоги, в которых приняло участие более 40 человек, прошли в выставочном зале музея, сообщает сайт belaruspartisan.org.

Идея совмещать занятия йогой и пиво родилась на фестивале Burning Man в американском штате Невада. Молодые люди, практикующие йогу, провели необычный эксперимент: во время выполнения упражнений делали несколько глотков пива. Из США модное увлечение пришло в Европу и стало необычайно популярным в Германии. Именно здесь появился бренд YogaBier — пивная йога. Ее основная концепция — приятное времяпрепровождение, снятие стресса, расслабление и отдых после рабочей недели.

Фото: Роман ПРОТАСЕВИЧ

«Бутылку пива используют для удержания равновесия в некоторых упражнениях и выпивают пару глотков пива во время отдыха между асанами. Пивная йога не предполагает построения сложных асан и скручиваний. Приятная, легкая нагрузка позволяет снять напряжение в мышцах, отдохнуть и расслабиться», — комментирует тренер Глеб Петров.

На занятии все последователи нового течения смогли убедиться в том, что йога вовсе не означает отрешение от мира и отказ от удовольствий. Это приятное и увлекательное времяпрепровождение, присоединиться к которому может любой желающий.

«Мы видим, что в Беларуси растет интерес к необычным видам отдыха. Но в голове у потребителей до сих пор существует множество мифов о пиве. Концепция пивной йоги помогает весело и продуктивно провести время», — говорит ведущий специалист по корпоративным коммуникациям музея «Аливария» Иван Макаров.