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Меркель и Порошенко договорились о сценарии давления на РФ

  • 21.05.2017, 8:59
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Санкции против России станут основной темой саммитов G7 и G20.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сценарий оказания давления на Российскую Федерацию с целью выполнения ею минских соглашений, передает «Интерфакс».

«Значительная часть времени была посвящена координированию действий по имплементации минских соглашений. Констатировано, что РФ не выполняет Минские соглашения и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь касательно компонента безопасности», - сказал Порошенко в субботу вечером в Берлине.

По словам президента Украины, нужно сделать все, чтобы восстановить мир на украинской земле, чтобы закончилась оккупация и в этом у Украины есть полная поддержка со стороны Германии.

«Кроме того, мы договорились, что если Минские договоренности не будут выполняться, то с высокой вероятностью санкции Евросоюза будут продолжены. Очень важно, что эта встреча состоялась накануне саммита «Большой семерки», где на Сицилии вопрос Украины будет высоко стоять в повестке дня, и этот вопрос будет также присутствовать на встрече Большой двадцатки», - сказал Порошенко.

Также стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества с Германией, в том числе касательно помощи Донецкой и Луганской областям.

«Договорено о финансовой поддержке реформ и констатирован значительный успех украинской команды в и имплементации реформ», - сказал президент Украины.


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