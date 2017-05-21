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Швеция сыграет с Канадой за золото ЧМ по хоккею

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  • 21.05.2017, 9:14
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Итоговый поединок пройдет в Кельне и начнется в 21:45.

Вторыми финалистами чемпионата мира по хоккею стали хоккеисты сборной Швеции, сообщает БелТА.

Вчера вечером во втором полуфинальном поединке в Кельне шведы переиграли финскую сборную со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Скандинавское дерби началось очень резво - в течение стартовых пяти минут соперники обменялись голами.

На 2-й минуте поединка Александр Эдлер вывел шведов вперед, а затем Йонас Кемппайнен восстановил равновесие в счете. Во второй двадцатиминутке шведы полностью владели инициативой и отличились еще дважды после бросков Йона Клингберга и Вильяма Нюландера.

В середине третьего периода Йоаким Нордстрем забросил четвертую шайбу в ворота финнов, поставив последнюю точку в этом матче.

Первыми финалистами стали действующие чемпионы планеты канадцы, который проигрывали россиянам перед третьим периодом со счетом 0:2, но сумели не только отыграться, но и добиться волевой виктории со счетом 4:2 (0:0, 0:2, 4:0).

Таким образом, в воскресенье, 21 мая в матче за чемпионский титул встретятся хоккеисты Канады и Швеции, за бронзу поспорят финны и россияне. Встреча Канады и Швеции пройдет льду «Ланксесс Арены» в Кельне и начнется в 21:45 по минскому времени.


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