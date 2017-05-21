Благодарности не будет 28 Светлана Калинкина, belaruspartisan.org

21.05.2017, 9:22

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Человек мелкий норовит увеличить свой рост, принижая окружающих.

«Беларусь — это совсем не диктатура, это страна с сильной президентской властью, действительно востребованной в сложный переходный период. От республики требуют нереально быстрых преобразований, которые в Европе продолжались столетиями. Ситуация в сфере демократических преобразований в Беларуси никак не хуже и даже предпочтительнее, чем в некоторых государствах СНГ». Это цитата из выступления бывшего министра иностранных дел Владимира Сенько на конференции, посвященной 25-летию белорусской внешней политики.

Зацепило!

Возможно, потому, что аккурат про диктатуру и про «преобразования в некоторых странах СНГ» писала текст. Азербайджан, Баку, «черный город», Акунин…

Так вот помните, как там у Акунина?

«Почти всякому человеку хочется себя как-то возвысить. Благородный муж, для этого стремится стать выше. Человек мелкий норовит увеличить свой рост, принижая окружающих. Поэтому когда благородный муж становится правителем (что случалось в истории редко), всё общество, следуя его примеру, тоже начинает тянуться вверх: улучшаются нравы, в моду входят благородство, бескорыстие, отвага. Когда же воцаряется мелкий человек, всеобщим законом становится унижение подданных. Мелкий мал ростом. Поэтому он может выглядеть великим, только если все вокруг простерлись ниц, а худший враг для маленького правителя — тот, кто отказывается пресмыкаться на брюхе. От этого … в обществе распространяются льстивость, вороватость и вероломство...»

Диктатура — не диктатура, и как белорусский режим правильно классифицировать, – это вопрос интересный, но второстепенный. Главное – общество тянется вверх или пресмыкается? Благородство культивирует в обществе нынешний режим или покорность, льстивость и вороватость?

Ответ очевиден.

Владимир Сенько, как и остальные министры иностранных дел, все эти годы доказывали миру, что это хорошо, это правильно, это наш особый белорусский путь. И что не надо нам спешить с демократией, чтобы у людей была возможность такого правителя, такой режим поменять.

Возможно даже, нам следует признать, что успешно доказывали. Запад, действительно, уже не пытается нас учить и ни на чем не настаивает. На Беларусь теперь смотрят не как на европейскую страну – равную среди многих, а как на страну «с особенностями развития», хворенькую, не пережившую советскую родовую травму.

Для режима это, конечно, хорошо. Вот только от белорусов не надо ждать благодарности.

Светлана Калинкина, belaruspartisan.org