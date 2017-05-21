В Литве стартовали учения НАТО «Прочный кобальт» 21.05.2017, 9:31

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ФОТО: JOINFO.UA

В учениях примут участие около тысячи военнослужащих из 25 стран Альянса из более чем 40 различных подразделений.

Учения коммуникационных групп НАТО «Прочный кобальт» (Steadfast Cobalt), в которых примут участие около тысячи военнослужащих альянса из 25 стран, пройдут в Литве с 21 мая по 2 июня, сообщает korrespondent.net со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

«Ежегодные военные учения НАТО по поддержке связи и обмену информацией коммуникационных групп альянса "Прочный кобальт" (Steadfast Cobalt) стартуют в Литве 21 мая, завершатся маневры 2 июня», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как добавляет минобороны, в учениях примут участие около 1 тысячи военнослужащих НАТО из 25 стран альянса из более чем 40 различных подразделений.

В рамках учений будут оцениваться навыки коммуникационных единиц НАТО в обеспечении обмена информацией и связной поддержки между силами быстрого реагирования НАТО, а также между объединенными штабами альянса во всем мире.