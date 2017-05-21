Видеофакт: Бык ворвался в квартиру в Валенсии 3 21.05.2017, 9:42

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Необычный случай произошел во время фестиваля с забегом быков в Испании.

Разъяренное животное ворвалось в одну из квартир, расположенную на первом этаже, преследуя участников фестиваля, сообщает belta.by.

Очевидец, который вначале снимал, как бык бежит по улице, внезапно оказался с ним почти лицом к лицу. Бык озадаченно замер на пороге комнаты, однако затем осмотрелся, развернулся и снес небольшой предмет интерьера.

После этого он попятился и задом вышел на улицу.