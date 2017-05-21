закрыть
21 мая 2017, воскресенье, 14:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Бык ворвался в квартиру в Валенсии

3
  • 21.05.2017, 9:42
  • 7,728

Необычный случай произошел во время фестиваля с забегом быков в Испании.

Разъяренное животное ворвалось в одну из квартир, расположенную на первом этаже, преследуя участников фестиваля, сообщает belta.by.

Очевидец, который вначале снимал, как бык бежит по улице, внезапно оказался с ним почти лицом к лицу. Бык озадаченно замер на пороге комнаты, однако затем осмотрелся, развернулся и снес небольшой предмет интерьера.

После этого он попятился и задом вышел на улицу.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси