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Шапиро допустил отставку с поста «губернатора»

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  • 21.05.2017, 9:51
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Глава Минской области и Федерации хоккея заявил, что трудно работать на два фронта.

Новый председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро после вступления в должность сразу же заявил, что сенсационных заявлений и резких кадровых решений от него ждать не стоит, но пообещал Лукашенко, что приложит все свои знания и усилия, чтобы поднять белорусский хоккей на более высокий уровень, сообщает tut.by.

— Федерация в последние годы сделала очень многое. Нас весь мир узнал как хоккейную державу. Последняя победа была завоевана накануне в Кельне (Минск и Рига завоевали право принять ЧМ-2021. — ред.). Это огромная заслуга Игоря Рачковского. Я всю жизнь работал в другой сфере. Был руководителем сельхозпредприятия, министром сельского хозяйства, губернатором двух областей.

Прибыв в Гродно, я полюбил хоккей. Вместе с Анатолием Варивончиком и другими руководителями «Немана» мы решили сделать так, чтобы жители города радовались за свою команду. Думаю, нам это удалось. За без малого 4 года моей работы «Неман» дважды становился серебряным призером и дважды — золотым.

Работая вместе с хоккейными специалистами, постиг главные принципы организации клуба. И мои коллеги из Гродно подтвердят, что у нас было коллегиальное обсуждение всех вопросов. Будучи губернатором, никогда не позволял себе вмешиваться в тренерскую кухню, всегда старался дать возможность специалистам себя проявить. И это приносило результаты, — рассказал Семен Шапиро.

Новый председатель главной проблемой отечественного хоккея назвал состояние детско-юношеских школ и успокоил хоккейный люд, пообещав, что не собирается сразу после своего прихода устраивать кадровые чистки. Даже новых заместителей он попросил пока не назначать. В ближайшие 2−3 недели он рассчитывает познакомиться с коллективом, после чего определится с ближайшими помощниками.

— Сегодня в белорусском хоккее немало проблем, вы о них знаете. Но основа великого будущего хоккея Беларуси — это, конечно, детско-юношеские школы, которые должны готовить большое количество спортсменов, чтобы была возможность отбора на уровне национальной команды.

Понимаю, что смена руководителя — это всегда стресс для коллектива. Я всю жизнь учился, защищал кандидатскую, докторскую по теме управления. И за долгие годы сталкивался с похожими случаями. И вы увидите, что я пришел не для того, чтобы устраивать кадровые чистки. Но вместе с тем вы меня знаете как человека жесткого, требовательного. Расхлябанности быть не должно. На всех уровнях должны быть дисциплина и порядок. По-другому высоких результатов не добиться.

Хочу поблагодарить за оказанное доверие и пообещать стране и президенту, что приложу все усилия для того, чтобы поднять хоккей Беларуси еще выше, чтобы страна гордилась нашим хоккеем, — отметил Семен Шапиро.

После конференции журналисты поинтересовались, есть ли на примете у Семена Шапиро кандидатуры заместителей, которые будут выполнять значительную часть работы в федерации, ведь загруженность по месту основной работы вряд ли позволит губернатору полностью погрузиться в хоккейные дела. Семен Шапиро дал довольно неожиданный ответ, подчеркнув, что решение о том, где будет его основное место работы, примет Лукашенко.

— Моя основная должность — это решение главы государства. Зависит от того, какое решение он примет: могу ли я совмещать должности или должен буду полностью отдаться хоккею, потому что таково наше государственное устройство. Губернатор — это человек, который определяется главой государства и депутатами областного совета. Но в любом случае я убежден, что буду добросовестнейшим образом заниматься хоккеем, — заверил Семен Шапиро.

Он признался, что пока не может обсуждать вопрос о том, будет ли он совмещать должности губернатора Минской области и председателя ФХБ.

— Вы знаете, я не могу обсуждать, это не мои решения. Но, конечно, я понимаю, что для того, чтобы достичь чего-то, надо этим делом заниматься, а не работать на два фронта.

Шапиро еще раз подчеркнул, что не будет торопиться с кадровыми перестановками.

— Надо разобраться, услышать людей, узнать их мировоззрение. Обозначить подходы каждого подчиненного к той теме, которой он занимается.

Новый руководитель ФХБ также не спешит озвучивать и навязывать какой-то конкретный свой план того, как нужно развивать хоккей.

— Если бы я пришел с готовым планом, не пообщавшись с людьми и не выслушав их мнения, не проанализировав ситуацию, то был бы, наверное, не совсем состоявшимся управленцем. Лишь когда досконально будет изучена вся ситуация, когда переговорю с руководителями хоккейных клубов, тренерами, можно будет делать какие-то выводы по дальнейшему совершенствованию системы.

Болевые точки нашего хоккея понятны. Надо улучшить работу в детско-юношеских спортивных школах. Думаю, что, имея столько ледовых дворцов в стране, у нас недостаточно ребят занимается хоккеем. Работая в Гродно и занимаясь клубом «Неман», который в мое время по два раза был серебряным и золотым призером, видел, что есть проблемы с финансированием хоккейной школы — это и зарплаты детских тренеров, и вопросы с амуницией. Все эти вопросы надо комплексно решать, — считает Семен Шапиро.

Новый глава ФХБ также поделился впечатлениями от выступления белорусских хоккеистов на чемпионате мира в Париже, отметив, что пока еще тяжело тягаться с мировыми грандами, но в то же время выразив уверенность, что настанет и то время, когда белорусам по силам будет побеждать и канадцев с чехами.

— Конечно, после первых игр, как и вся страна, был расстроен, переживал. Но не надо забывать, что мы играли с признанными мировыми лидерами. Выигрывать у Канады и Чехии можно, но при этом надо время, чтобы подготовить ребят, создать серьезную школу. Мы их тоже будем побеждать, я убежден. Что касается заключительной части чемпионата, то она была достаточно успешной для нашей команды. Ребята показали характер, достойно сражались.

Что касается чемпионата страны, то, по мнению Семена Шапиро, в экстралиге есть 4−5 команд хорошего уровня, а оставшиеся клубы значительно им уступают. И их надо укреплять — как кадрово (игроками и тренерами), так и материально, чтобы не было разрыва большого в мастерстве команд: «Надо усиливать тех, кто сегодня слаб».

Семен Шапиро признался, что пока не готов обсуждать с журналистами темы объединенного чемпионата Беларуси и Украины, отказа от услуг легионеров в минском «Динамо» и некоторые другие.

— Для того, чтобы давать оценки и делать какие-то заявления, надо досконально изучить предмет, пообщаться, поговорить, посоветоваться. А сейчас эмоциональные высказывания могут быть не самыми точными, может быть, даже ненужными сегодня.

Шапиро также ответил на вопрос о том, можно ли будет давать первые оценки работы руководителя по истечении 100 дней в должности.

— Это условно 100 дней. Мы шутим иногда, что первые 100 дней новый руководитель ходит иногда с компасом по предприятию. Думаю, мне всерьез здесь компас не потребуется, ведь со многими спортсменами и тренерами есть давние хорошие отношения. Главное — совершенствовать наш хоккей, системно работать над улучшением показателей, — сказал глава БФХ.

Нет еще у Семена Шапиро и готового решения по кандидатуре главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса, под началом которого команда после успеха на чемпионате мира в 2015 году (7-е место) заняла 12-ю позицию на ЧМ-2016 и финишировала 13-й на ЧМ-2017, а также не пробилась на Олимпиаду-2018.

— Хочу выслушать специалистов, посмотреть контракты, поговорить с руководителями. Не ждите от меня сенсации, уважаемые коллеги. Ее не будет. Я уже не в том возрасте, чтобы, придя в федерацию, с первых минут рассказывать, кто куда переместится. Мнение должно быть выработано коллегиально. А с прессой будем дружить, — пообещал Семен Шапиро.


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