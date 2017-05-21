Сын премьер-министра Польши стал священником 1 21.05.2017, 9:56

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Фото: AP

25-летний Тимотеуш Шидло будет рукоположен в пресвитеры 27 мая.

Об этом сообщает catholic.by.

Его мать Беата Шидло является премьер-министром Польши с 2015 года.

Тимотеуш — старший сын в семье Беаты и Эдварда Шидло. Младший на два года брат Блажей учится на медицинском факультете.

Семья Шидло достаточно религиозна. До избрания Беаты Шидло премьер-министром жители ее родного города каждое воскресенье видели ее в костеле вместе с сыном. Тимотеуш Шидло с детства прислуживал министрантом.