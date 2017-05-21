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Кто катается за €1200 по Припяти?

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  • 21.05.2017, 10:14
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Фото: kp.by

Первый в Беларуси круизный теплоход совершил уже два рейса и практически всегда был заполнен пассажирами под завязку.

За сезон, который завершится к 25 октября, теплоход «Белая Русь» совершит 25 рейсов. И как рассказал представитель российского туроператора «НИКА», большинство билетов уже раскуплено, пишет «Вечерний Брест».

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ТУРИСТА – 50 +

13 мая круизный теплоход «Белая Русь» из Бреста отправился в очередной маршрут «Жемчужины Полесья». Свободными оказались только две каюты. Как и ранее, все пассажиры – россияне, средний возраст – более 50 лет.

– Это пока еще первые рейсы. Да, возникают вопросы, нюансы. Но пассажиры к этому относятся с пониманием. Мало того, они стараются нам подсказать, что и как лучше сделать. В первых рейсах много любителей круизных путешествий, которые уже видали виды. От их отзывов на форумах будут зависеть последующие потоки туристов из России. Мы в свой адрес от них слышали в основном только положительные слова, – рассказывает замгендиректора по экономике РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Сергей Зубко.

Несколько слов о своих впечатлениях туристы оставили в книге отзывов и предложений теплохода. Пассажиры из города Пушкино Московской области написали: «Мы очень счастливы, что этот круиз состоялся! Каюты порадовали своим радостным теплым интерьером. Кровать очень удобная. Порадовало наличие холодильника, хорошего ТВ, который работает с хорошим качеством при движении теплохода. И мы почувствовали заботу о нас и старательность всей команды. Все шли навстречу нашим просьбам». В своем отзыве гости из России оставили и несколько замечаний с предложениями. Например, отметили, что дискотека с громкой музыкой хороша для одной части туристов. Но другой в этот момент хотелось бы отдохнуть и послушать звуки природы. Также они пожелали в меню увидеть больше национальных блюд. И по телевизору в баре, по их мнению, стоит крутить видеоролики о Беларуси, национальную музыку, чтобы приезжие гости могли как можно лучше узнать Беларусь, погрузиться в ее колорит.

Слова благодарности в адрес персонала и в целом о Беларуси высказали и другие пассажиры, оставившие отзывы в книге. Многие остались в восторге от наших народных песенных ансамблей и коллективов.

МЕНЕЕ 10 БЕЛОРУСОВ В СЕЗОНЕ

Как рассказал исполнительный директор российского туроператора «НИКА» Михаил Корнышев (именно этот туроператор помогал разработать круиз «Жемчужины Полесья»), большинство мест в этом сезоне уже забронированы, сейчас идет продажа остатков. Подавляющее большинство пассажиров «Белой Руси» – россияне. А вот белорусов среди пассажиров пока меньше десятка.

– Ограничений по продаже билетов нет, и почему жители вашей страны не покупают их, я не могу сказать. Могу ответить, что привлекает российских туристов. Во-первых, интересует сама Беларусь. Для нас нет языкового барьера, не нужны заграничные паспорта, атмосфера дружелюбная, вкусная кухня, красивая природа. Во-вторых, привлекает маршрут. Если бы он проходил через Минск, то вряд ли бы вызвал большой интерес, а он идет по неизвестным для нас местам. А в-третьих, привлекает водный путь, его атмосфера очень притягательна, – поясняет Михаил Корнышев.

ПОЧЕМУ ТАКИЕ НЕМАЛЕНЬКИЕ ЦЕНЫ?

Путешествие на теплоходе кажется дорогим вариантом отдыха. Недельная поездка по «Жемчужинам Полесья» стоит от 400 до 1200 евро в зависимости от класса каюты и выбора сезона путешествия. Эта цена по системе «все включено», то есть входит оплата 4-разового питания, все экскурсии и билеты в музеи, выступление местных народных коллективов, ТВ, интернет и т. д.

Михаил Корнышев уверяет, что цена на недельное путешествие на белорусском теплоходе совсем низкая: «Ваш круиз можно назвать уникальным. В стране только один теплоход на водном пути. Второго такого нет. В Америке тоже есть один теплоход. И там 12-дневное путешествие без экскурсий стоит 7 тыс. долларов. Обслуживать эксклюзив дорого».

Для россиян путешествие на «Белой Руси» выходит дешевле в 2-5 раз, чем подобные круизы в России. На европейский рынок недельное путешествие продается от 1000 до 1500 евро без включенных экскурсий. Еще порядка 400 евро потянут «развлечения». Недельное путешествие по реке в Европе для зарубежного туриста составит от 3,5 до 7 тыс. долларов на корабле средней категории. Класс люкс обойдется им в 7-12 тыс. долларов за неделю.

– Да и российскому туристу недельное пребывание в Беларуси с оплатой гостиницы, питания, экскурсий и проезда выходит дороже, чем недельный круиз на теплоходе по системе «все включено».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Идея создать круизный теплоход зародилась у бывшего директора РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» Ивана Киевца в рамках программы развития Припятского Полесья. Программа была принята в 2010 году. А в 2011-м уже начались работы по переоборудованию теплохода. Для этой цели руководство РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» использовало самое большое имеющееся судно.

Изначально планировалось, что теплоход будет ходить до Киева. Но позже от этой идеи пришлось отказаться. Это во многом связано с административными процедурами. Например, пункты пропуска расположены только в Мозыре и в Киеве. То есть пассажиры не смогли бы сойти на берег на протяжении всего пути. Встал вопрос и с техобслуживанием судна на территории Украины.

Протяженность круиза – 523 км. На борту находится 10 членов экипажа, среди которых шесть – обслуживающий персонал, четверо управляют судном.


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