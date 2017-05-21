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В Одессе прошел Мегамарш в вышиванках

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  • 21.05.2017, 10:37
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На улицы морской стлицы Украины вышли несколько тысяч человек.

Более двух тысяч одесситов разных поколений с флагами Украины и Евросоюза в руках вышли на десятый «Мегамарш в вышиванках» по центральным улицам морской столицы Украины, сообщает «Укринформ».

Участники акции, которые возглавляли колонну, несли большую растяжку с надписью «Мегамарш в вышиванках. Одесса», которую с двух сторон обрамляли герб Украины и крымскотатарская тамга. Наряду двигалась большая группа юных одесситов с растяжкой «Малыши на мегамарше», а над головами людей колыхалось длинное желто-синее полотнище, многие несли также плакаты с национальной символикой крымских татар.

Участники мегамарша - от Соборной площади до Приморского бульвара скандировали: «Казацкому роду нет переводу», «Одна, единая, соборная Украина», «Молдаванка и Пересыпь - в вышиванках вся Одесса», «Украина превыше всего».

Участникам акции продемонстрировали мастерское исполнение танца «Боевой гопак» воспитанники юношеской школы «Шторм», а у здания мэрии красочную колонну встретил оркестр Национальной гвардии Украины, исполнивший ряд патриотических композиций.

Закончился мегамарш-2017 совместным исполнением песни «Батькивщина».


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