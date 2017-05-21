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Как майор из Военной академии зарабатывал $1000 долларов, но ушел в программисты

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  • 21.05.2017, 10:51
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Жизнь военного резко изменила поездка к крестной в Норвегию.

Если бы Алексей Антоненко продолжил преподавать в Военной академии, стал бы полковником лет через шесть. Но предпочел со службы уйти в IT. «Теперь я беру отпуск исключительно для того, чтобы с семьей слетать на море. Лишние дни мне не нужны, я успеваю отдохнуть за выходные», — радуется Алексей.

Историю бывшего военного опубликовал tut.by.

«Последний год работы у меня было два флакона валерьянки — один дома, второй в кабинете»

— В 2000 году я окончил сельскую школу с золотой медалью и твердо решил поступить в Военную академию. Хотел стать летчиком. Но поверил медсестре из комиссии, что с моими медицинскими показаниями на пилота меня не возьмут и переписал заявление. Поступил на инженера радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов, продолжил обучение в магистратуре, а после в аспирантуре Военной академии. В 2011-м защитил диссертацию кандидата технических наук.

С 2010-го я занимался преподавательской деятельностью: сначала в должности преподавателя, а в конечном итоге — начальника цикла-профессора кафедры Военной академии. Должен заметить, что для ВС у меня была очень хорошая должность, кабинетная и «полковничья»: если бы продолжал служить, стал бы полковником лет через шесть. Зарплата — почти в два раза выше, чем у других военных моего возраста, с учетом ученой степени и компенсации за аренду жилья. До второго кризиса выходило примерно 1000 долларов в эквиваленте.

Решение уйти со службы зародилось, когда я побывал в Норвегии в гостях у своей крестной. Говорят, что надо хотя бы раз в год бывать за границей, якобы это здорово расширяет кругозор. По своему опыту могу подтвердить, так оно и есть. Постоянное «работа-дом-работа», отпуск раз в год, который ты проводишь, просто сидя дома, потому что служба выжимает тебя физически и психически… Последний год у меня было два флакона валерьянки — один дома, второй в кабинете. Ты просто живешь текущей служебной ситуацией и рабочими планами, напрочь теряя ощущение собственной жизни. Поездка в Норвегию вырвала меня из того сна. Я дождался окончания обязательного контракта и в 2014 году в звании майора ушел из вооруженных сил.

«Беру отпуск исключительно для того, чтобы с семьей слетать на море»

— Программированием я увлекся еще при написании диссертации. Необходимо было моделировать процессы. Тогда мне казалось, что я что-то умею. Но с текущей позиции я вижу, что навыки, которые я самостоятельно приобрел в академии, не годятся даже для позиции junior.


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