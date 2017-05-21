закрыть
21 мая 2017, воскресенье, 14:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

США готовят удар по всем военным предприятиям Путина

3
  • 21.05.2017, 10:55
  • 1,458

Почему Кремль смолчал в ответ на новую атаку ВВС США по позициям Асада.

Почему Кремль оставил без ответа новый воздушный удар США по силам, воюющим на стороне президента Сирии Башара Асада, и как очередные санкции американцев против союзников сирийской власти и Владимира Путина нанесут удар по всей военной промышленности РФ, «Апострофу» рассказал лидер российской оппозиционной политической партии «Западный Выбор» Константин Боровой:

- Перед ударом американцев по сирийским войскам был явный прокол, связанный с тем, что асадовские войска предприняли нападение не просто на оппозицию, а на оппозицию, сотрудничающую с силами коалиции. Это новый момент. Москва избегает таких конфликтов. В данном случае все было сделано по протоколу — асадовские силы были предупреждены, а их уничтожение началось после того, как они не последовали указаниям сил коалиции.

Такие действия сил Башара Асада могут усилить разногласия между Москвой и Вашингтоном по сирийскому вопросу. Иранцы, «Хезболла», асадовцы — провоцирующие факторы в условиях войны. Потому что у них есть собственные цели, задачи, интересы. Они мало согласуют их с Москвой. До момента, пока не хватает вооружения и поддержки, они пытаются согласовывать, а потом действуют самостоятельно. Так же, как ИГИЛ, который, безусловно, содействует и с Асадом, и с Москвой до тех пор, пока это выгодно ему. Когда это невыгодно, он становится самостоятельной малоуправляемой силой. Сейчас нет сомнений в том, что взаимодействие ИГИЛ с другими террористическими организациями Москва осуществляет очень плотно, в том числе и через своих представителей. Фактически ИГИЛ возглавляет бывший офицер Министерства внутренних дел СССР. Понятно, что он и сотрудником КГБ был, и взаимодействовал с другими спецслужбами, в частности с ГРУ.

Новые санкции США могут иметь серьезные последствия, хотя они и не такие радикальные как те, что применялись ранее к Ирану. Формально под санкции попадают все военные предприятия России. Ведь они в той или иной мере сотрудничают с режимом Асада.

Но и американцы пытаются избежать таких дипломатических конфликтов. Это, скорее, выстрел в воздух, предупреждение российских предприятий о том, что сотрудничество с Асадом запрещено. Ведь до настоящего времени открыто поставлялись не только комплектующие, но серьезное вооружение: С-300, С-400, танки, орудия. Пока же сотрудничество с режимом Асада и Ираном осуществляется Москвой открыто.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси