США готовят удар по всем военным предприятиям Путина 3 21.05.2017, 10:55

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Почему Кремль смолчал в ответ на новую атаку ВВС США по позициям Асада.

Почему Кремль оставил без ответа новый воздушный удар США по силам, воюющим на стороне президента Сирии Башара Асада, и как очередные санкции американцев против союзников сирийской власти и Владимира Путина нанесут удар по всей военной промышленности РФ, «Апострофу» рассказал лидер российской оппозиционной политической партии «Западный Выбор» Константин Боровой:

- Перед ударом американцев по сирийским войскам был явный прокол, связанный с тем, что асадовские войска предприняли нападение не просто на оппозицию, а на оппозицию, сотрудничающую с силами коалиции. Это новый момент. Москва избегает таких конфликтов. В данном случае все было сделано по протоколу — асадовские силы были предупреждены, а их уничтожение началось после того, как они не последовали указаниям сил коалиции.

Такие действия сил Башара Асада могут усилить разногласия между Москвой и Вашингтоном по сирийскому вопросу. Иранцы, «Хезболла», асадовцы — провоцирующие факторы в условиях войны. Потому что у них есть собственные цели, задачи, интересы. Они мало согласуют их с Москвой. До момента, пока не хватает вооружения и поддержки, они пытаются согласовывать, а потом действуют самостоятельно. Так же, как ИГИЛ, который, безусловно, содействует и с Асадом, и с Москвой до тех пор, пока это выгодно ему. Когда это невыгодно, он становится самостоятельной малоуправляемой силой. Сейчас нет сомнений в том, что взаимодействие ИГИЛ с другими террористическими организациями Москва осуществляет очень плотно, в том числе и через своих представителей. Фактически ИГИЛ возглавляет бывший офицер Министерства внутренних дел СССР. Понятно, что он и сотрудником КГБ был, и взаимодействовал с другими спецслужбами, в частности с ГРУ.

Новые санкции США могут иметь серьезные последствия, хотя они и не такие радикальные как те, что применялись ранее к Ирану. Формально под санкции попадают все военные предприятия России. Ведь они в той или иной мере сотрудничают с режимом Асада.

Но и американцы пытаются избежать таких дипломатических конфликтов. Это, скорее, выстрел в воздух, предупреждение российских предприятий о том, что сотрудничество с Асадом запрещено. Ведь до настоящего времени открыто поставлялись не только комплектующие, но серьезное вооружение: С-300, С-400, танки, орудия. Пока же сотрудничество с режимом Асада и Ираном осуществляется Москвой открыто.