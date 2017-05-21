Белорусские гимнастки завоевали серебро на ЧЕ в Будапеште 2 21.05.2017, 10:59

6,721

Фото: belta.by

В командном многоборье белоруски оставили позади почти всех участниц чемпионата по художественной гимнастике

Сборная Беларуси завоевала серебряную медаль в командном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Будапеште, сообщает корреспондент БелТА.

На континентальном форуме впервые победители и призеры в этом виде программы определялись по сумме баллов выступления гимнасток в квалификации отдельных видов и юниорской сборной в групповых упражнениях.

Алина Горносько и Екатерина Галкина успешно выступили в индивидуальных соревнованиях. В команде Беларусь представили юниорки Вероника Беляева, Анастасия Макуцевич, Алина Трушкина, Диана Мисюченко, Лолита Мацкевич и Ксения Еременко. В сумме спортсменки набрали 171,450 балла.

Опередили белорусок лишь россиянки (182,175 балла), которых в командном многоборье представляли такие известные гимнастки, как Александра Солдатова, Дина и Арина Аверины.

Бронзовыми призерами стали гимнастки из Болгарии - 170,300 балла. На чемпионате Европы в Будапеште сегодня состоятся финалы в отдельных видах, в которых выступят Екатерина Галкина и Алина Горносько.

Также будут разыграны медали в командных выступлениях. Главным же стартом для белорусских граций станет чемпионат мира, который с 30 августа по 3 сентября примет итальянский Пезаро.