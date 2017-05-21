Подполковник-бунтарь Игорь Вусик: Жители Кричева меня поддерживают 19 21.05.2017, 11:18

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Даже незнакомые люди здороваются с готовым бороться против беспредела начальства бывшим милиционером.

По словам уволенного из Кричевского РОВД подполковника Игоря Вусика, никто не разобрался в причине, по которой милиционеры обратились к журналистам.

- Жаль, что с нами так несправедливо поступили. Мы обратились к министру за помощью, поддержкой, но он нас не услышал, - рассказал kp.by бывший милиционер Игорь Вусик.

Напомним, сотрудники местного РОВД написали главе МВД Игорю Шуневичу обращения, где говорили о неправомерном поведении своего руководства. Начальника Кричевского РОВД Станислава Чуприна обвинили в том, что он ругался нецензурными словами, лишал своих подчиненных премий. Чуприна привлекли к дисциплинарной ответственности, но оставили на занимаемой должности.

И вот продолжение. На днях УВД Могилевского облисполкома сообщило о результатах служебной проверки в отношении сотрудников Кричевского РОВД. Проверка проводилась по факту распространения информации в СМИ с нарушениями требований внутренних нормативных правовых актов МВД сотрудниками Кричевского РОВД. Так, были установлены факты грубого и умышленного нарушения подполковником милиции Игорем Вусиком и лейтенантом милиции Андреем Шашковым условий заключенных с ними контрактов о службе и требований ведомственного нормативного акта о взаимодействии ОВД со СМИ.

- Распространенная ими в СМИ и сети интернет субъективная, не проверенная в установленном порядке информация о деятельности руководства Кричевского РОВД вызвала негативный общественный резонанс и дискредитировала государственные органы и их руководителей, - сообщается на сайте УВД Могилевского облисполкома. - Своими действиями подполковник милиции Вусик и лейтенант милиции Шашков совершили проступки, несовместимые с нахождением на службе в органах внутренних дел (...). По результатам служебной проверки Вусик и Шашков уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Несмотря на увольнение, бывший сотрудник милиции Игорь Вусик решил, что будет бороться и дальше.

- Мы направили обращение в районную, областную прокуратуру и Генпрокуратуру, чтобы они дали правовую оценку сотрудникам МВД,- говорит Игорь Вусик. - Под обращением подписались шесть человек, в том числе действующие сотрудники милиции. Возможно, что пойдем и в администрацию Лукашенко. Терпеть это безобразие мы не будем. Ведь меня уволили за то, что я общался со СМИ, но никто не разобрался в причине, по которой мы, милиционеры, обратились к журналистам.

По словам Игоря Вусика, с ним расстались враждебно.

- Когда я пришел в РОВД, чтобы подписать обходной лист, меня оттуда выгнали. Сказали: «Вы гражданский человек, уходите отсюда», - вздыхает Игорь Валерьевич.

Бывший милиционер говорит, что его поддерживают жители Кричева.

- Даже незнакомые люди здороваются со мной. К слову, до нашего обращения министру я характеризовался на работе положительно. У меня три медали, в том числе «За безупречную службу».

Начальник Кричевского РОВД Станислав Чуприн от комментариев отказался.