На граффити «Минск-Москва» появилась надпись «Я – Белый легион»5
- 21.05.2017, 11:29
- 4,726
Минчанам напомнили о необходимости требовать освобождения патриотов Беларуси.
Снимок опубликовал на странице Street Act в «Фейсбуке» блогер и бывший политзаключенный Эдуард Пальчис. «Тем временем девочка и мальчик требуют освобождения наших патриотов», - написал блогер.
Это уже не первое «уточнение» граффити, созданного в знак «дружбы» Беларуси и России. Сначала на нем пририсовали колючую проволоку. Затем на граффити дважды появлялась «цитата Ольгерда» - слова «Я твою Москву шатал и Кремль тряс», напоминающие об успешных походах Великого князя против Московии.
На этот раз надпись отсылает к «делу Белого легиона».
Напомним, что на сегодняшний день за решеткой остаются 17 фигурантов дела «о подготовке массовых беспорядков».