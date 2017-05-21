закрыть
21 мая 2017, воскресенье, 14:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На граффити «Минск-Москва» появилась надпись «Я – Белый легион»

5
  • 21.05.2017, 11:29
  • 4,726
Фото: facebook.com

Минчанам напомнили о необходимости требовать освобождения патриотов Беларуси.

Снимок опубликовал на странице Street Act в «Фейсбуке» блогер и бывший политзаключенный Эдуард Пальчис. «Тем временем девочка и мальчик требуют освобождения наших патриотов», - написал блогер.

Это уже не первое «уточнение» граффити, созданного в знак «дружбы» Беларуси и России. Сначала на нем пририсовали колючую проволоку. Затем на граффити дважды появлялась «цитата Ольгерда» - слова «Я твою Москву шатал и Кремль тряс», напоминающие об успешных походах Великого князя против Московии.

На этот раз надпись отсылает к «делу Белого легиона».

Фото: facebook.com

Напомним, что на сегодняшний день за решеткой остаются 17 фигурантов дела «о подготовке массовых беспорядков».


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси