На граффити «Минск-Москва» появилась надпись «Я – Белый легион» 5 21.05.2017, 11:29

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Фото: facebook.com

Минчанам напомнили о необходимости требовать освобождения патриотов Беларуси.

Снимок опубликовал на странице Street Act в «Фейсбуке» блогер и бывший политзаключенный Эдуард Пальчис. «Тем временем девочка и мальчик требуют освобождения наших патриотов», - написал блогер.

Это уже не первое «уточнение» граффити, созданного в знак «дружбы» Беларуси и России. Сначала на нем пририсовали колючую проволоку. Затем на граффити дважды появлялась «цитата Ольгерда» - слова «Я твою Москву шатал и Кремль тряс», напоминающие об успешных походах Великого князя против Московии.

На этот раз надпись отсылает к «делу Белого легиона».

Фото: facebook.com

Напомним, что на сегодняшний день за решеткой остаются 17 фигурантов дела «о подготовке массовых беспорядков».