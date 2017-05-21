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В Житомире открыли мемориальную доску Леху Качиньскому

  • 21.05.2017, 11:38
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Фото: zt-rada.gov.ua

Доска установлена на одноименной улице Качиньского, которая появилось в рамках декоммунизации города.

В Житомире 20 мая открыли мемориальную доску в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского.

Она установлена на одноименной улице Качиньского, что появилось в рамках декоммунизации, сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин отметил, что в городе проживает одна из наибольших польских общин в Украине. «У нас тесные отношения с польскими городами-побратимами - Плоцком и Бытомом. Лех Качиньский был политиком мирового уровня. Он был другом Украины, и таким жестом мы благодарим Польшу за поддержку Украины», - объяснил мэр Житомира.

Фото: zt-rada.gov.ua

На открытии мемориальной доски присутствовали вице-премьер Украины Геннадий Зубко и министр канцелярии польского президента Адам Квятковский. По словам Зубко, Житомир стал вторым, после Одессы, городом, где так почтили память погибшего президента Польши.


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