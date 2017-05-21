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Холдинг «Агромашсервис» стал рекордсменом по припискам

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  • 21.05.2017, 11:47
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Фото: Mapio.net

На трех предприятиях холдинга обнаружили удивительные фокусы с цифрами.

Многочисленные приписки обнаружил Комитет госконтроля Могилевской области в сельхозпредприятиях холдинга «Агромашсервис». Рекордсменами по этому виду нарушений стали три предприятия.

Некоторые вопиющие факты обнародовал начальник управления комитета Вячеслав Осмоловский. Например, в открытом акционерном обществе «Быховрайагропромтехснаб» на земельных участках и в прилегающих оврагах «захоронили» 3.000 тонн доломитовой муки, фиктивно оформив выполнение и получив деньги за работы по известкованию кислых почв более чем на 300 гектарах. Причиненный государству ущерб превысил 218 тысяч рублей. Вред же, нанесенный окружающей среде, в рублях пока не просчитан, пишет sb.by.

Отличилось фиктивными сделками и ОАО «Казимировский опытно–экспериментальный завод». Здесь под видом готовой продукции реализовали 20 незавершенных зерносушильных комплексов. Сельхозпредприятия их, конечно, вернули обратно. После достройки 14 комплексов были проданы повторно, а 6 из недоделанных сушилок остались в прежнем состоянии, но числятся как готовая продукция. Эти и другие приписки позволили долгое время скрывать недозагрузку завода и его убыточную деятельность. А руководство получало премии за высокие производственные показатели. В действительности же общество было практически доведено до банкротства...

В ОАО «Осиповичиагропромтехснаб», чтобы скрыть просчеты, в два раза завысили площадь сева озимой ржи, впоследствии списав фиктивные гектары посевов как погибшие от вымерзания. А в прошлом году решили «увеличить» поголовье: из 149 родившихся телят в коров на бумаге «вырос» 261.

Сейчас правоохранительными органами дается правовая оценка действиям руководителей и должностных лиц предприятий, а в отношении руководителей быховского и могилевского акционерных обществ возбуждены уголовные дела.


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