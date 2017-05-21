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Мексиканцы требуют депортировать избежавшего линчевания российского скандалиста

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  • 21.05.2017, 11:56
Фото с сайта f1news.ru

Прокуратура Мексики возбудила против россиянина уголовное дело.

Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо, к которому относится город Канкун, возбудила уголовное дело по факту гибели человека при попытке жителей города линчевать россиянина Алексея Макеева.

В ходе потасовки 19-летний житель Канкуна получил от Макеева смертельный удар ножом, сообщает ТАСС.

«Прокурор начал дело за номером 124/2017 об убийстве при отягчающих обстоятельствах молодого совершеннолетнего человека, погибшего после того, как его ранил холодным оружием (ножом) иностранный гражданин, который в свою очередь получил травмы от ударов различными предметами и получает медицинскую помощь в связи с тяжелым состоянием», - говорится в документе.

Там же отмечается, что избитый россиянин находится в больнице «в качестве задержанного». Прокуратура Кинтана-Роо также направила запрос в миграционное ведомство для получения более подробных сведений о Макееве. В частности, мексиканские правоохранители хотят уточнить миграционный статус россиянина.

Сам Макеев находится в одной из больниц Канкуна под усиленной охраной. Он парализован и погружен в искусственную кому, однако медики отмечают, что угрозы его жизни нет.

Как сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрий Болбот, власти Мексики пока не обращались к российским коллегам за содействием в депортации Макеева.

В субботу, 20 мая, на сайте Change.org была создана петиция с требованием выслать из Мексики россиянина Алексея Макеева. Авторы петиции указывают на то, что Макеев демонстрировал ненависть к мексиканцам, угрожал им убийством, проявлял агрессию по отношению к пожилым людям и детям. По мнению мексиканцев, поведение россиянина должно побудить мексиканские власти принять срочные меры для того, чтобы оградить людей от его посягательств. Подписи под петицией поставили уже почти 8 тысяч человек.

В 2013 году Макеев попал в сводки российских новостей после того, как нападал на детей и пенсионеров в подмосковной Электростали и снимал это на видео.

«Мужчина состоит на учете в отделении оказания психиатрической помощи, ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство», – сообщили в ГУ МВД России по Московской области 2 апреля 2013 года. В мексиканском Канкуне Макеев снимал видеоблог, в котором размещал свои издевательства над местными жителями, и излагал нацистские и антисемитские взгляды на фоне свастики.


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