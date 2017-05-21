Расцвели: Весенний фоторепортаж о минчанках на улицах города 6 21.05.2017, 11:59

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В эти выходные негоже оставаться домам - такая погода теперь бывает нечасто.

Снег уже где-то в другой части Земли, а невыносимое пекло еще не подступило, пуховики уже в шкафу, а в автобусах пока можно дышать, аптеки пусты, а пляжи медленно заполняются. Но главное — минских красавиц уже можно разглядеть без шапок, шарфов и толстых курток.

Фотограф Onliner.by взял волю в кулак и отправился на столичные улицы с ответственным заданием, результаты которого можно увидеть чуть ниже.

Фото: onliner.by

Каштаны только начинают зацветать, а белорусские красавицы давно готовы к теплу. Модницы, конечно, уже давно нацепили солнцезащитные очки, но сегодня это, наконец, оправдано. Жаль, на следующей неделе снова обещают дождь