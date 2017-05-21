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Дряхление Путина

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  • 21.05.2017, 12:35
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Новый путинский срок принесет России только стагнацию и конфликт со всем миром.

Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил российский журналист Леонид Радзиховский.

«Вопрос, который решается на этих выборах, мы продолжаем конфронтацию с Западом или нет? Потому что пока Путин президент, что бы он ни говорил и что бы он ни делал, конфронтация нам обеспечена на 100%, тут вариантов нет. Если Путин уходит, то конфронтация может уйти вместе с ним», - сказал он.

Журналист добавил, что сейчас в России остается «моральная атмосфера загнивания и стагнации».

«Новый путинский срок – это срок очевидной стагнации, срок очевидного тихого домирания этой системы, такого тихого дряхления. Или появляется обычный с приходом нового лидера (толчок. - ред.), кто бы он ни был. Это не имеет никакого значения, на самом деле. Новый импульс, новый толчок. Новый лидер – это новый толчок. Иногда плохой, иногда хороший, но это всегда новый толчок, что, собственно, и является одной из причин, одним из оснований для того, чтобы менять лидеров. Не потому, что новый лучше, а потому что новый дает какой-то импульс», - пояснил Радзиховский.

«Вот этот вопрос сейчас решается, решает его один единственный человек. И, видимо, он решил так, что остается все как есть. Ну, раз он решил, так и будет», - резюмировал он.


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