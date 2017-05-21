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Семь исторических «фактов», о которых успешно лгут школьные учебники

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  • 21.05.2017, 12:49

Спорные теории часто превращаются в непреложные факты в школьной программе.

«Хорошую историю не грех и приукрасить», — говорил маг Гендальф из «Властелина колец».

Но если в литературе подобный прием идет на ура, то в истории многих сбивает с толку. Неправильная трактовка событий и всевозможные домыслы приводят к тому, что спорные теории превращаются в факты в школьных учебниках.

AdMe.ru собрал 7 известных фактов мировой истории, которым мы напрасно верим.

Шекспир не написал ни одного произведения. Автором был другой человек

Шекспир родился и вырос в рыночном городе — центре продажи овец. Считается, что уклад быта и окружение Шекспира не могли дать ему исчерпывающих знаний для написания произведений, в которых детально описывается политика, дворцовые интриги и культура других стран.

Кроме того, нет уникальной подписи автора. Среди рукописных и даже печатных вариантов трудно найти две одинаковые. Помимо правильного Shakespeare в различных документах или изданиях встречаются следующие варианты написания фамилии: Shake-speare, Shak-spear.

В академической среде эту теорию зачастую отвергают, но она нашла сторонников среди таких известных личностей, как Марк Твен, Зигмунд Фрейд и Чарли Чаплин.

Мария-Антуанетта не говорила крестьянам про пирожные

Как-то раз Мария-Антуанетта, французская королева, якобы бросила голодающим крестьянам фразу: «Если у крестьян нет хлеба, то пусть едят пирожные!»

Однако впервые фраза встречается на страницах «Исповеди» Жан-Жака Руссо, на момент написания которой Марии было 9 лет и она жила в Австрии, так что едва ли речь могла идти о ней. По другой версии, фраза действительно была произнесена Антуанеттой, но не несла в себе ничего плохого. Ведь согласно закону того времени булочники были обязаны продавать дорогой хлеб по уценке в случае кризиса. Возможно, именно об этом и хотела сказать королева.

Пирамиды строили не рабы

Первым, кто написал о том, что пирамиды были построены рабами, был античный историк Геродот. При этом Геродот жил намного позже строительства великих пирамид.

В начале 1990-х годов археологи обнаружили гробницы с останками людей, работавших над созданием пирамид. Они были захоронены со всеми почестями, да еще и в непосредственной близости со священными гробницами фараонов. Тщательное изучение их скелетов показало, что эти люди регулярно питались и работали посменно, что привело ученых к выводу: это были рабочие, а вовсе не рабы.

Средневековый пояс верности — выдумка

Мужчина перед уходом в крестовый поход надевал на возлюбленную металлический пояс, который не допустил бы ее любовной связи с другими мужчинами в его отсутствие, а ключ он забирал себе. Однако ни одна женщина бы не вынесла больше нескольких дней ношения подобного «аксессуара» и скончалась бы от заражения крови.

К тому же ни в одном достоверном источнике того времени не было найдено упоминаний об этом приспособлении, а пояса верности, дошедшие до наших дней, после тщательной проверки оказались подделкой.

Сфинкс в Гизе лишился носа еще до прихода солдат Наполеона

Согласно распространенному заблуждению, Наполеон во время египетского похода французской армии (1798–1801 гг.) приказал солдатам поупражняться в стрельбе, а в качестве мишени использовать сфинкса. Так сфинкс якобы и лишился носа.

На самом деле сфинкс уже был без носа, когда Наполеон прибыл в Египет, о чем свидетельствует гравюра одного путешественника, которая была нарисована за десятилетия до похода французской армии. Также есть тексты, где сказано, что нос сфинксу «удалил» религиозный фанатик арабского происхождения еще в XIV веке.

Библиотека Александрии была уничтожена задолго до известного пожара

Тысячи свитков, редчайшие тексты и бесценные знания — все сгорело во время нападения армии Юлия Цезаря на египетский город Александрию.

Но на самом Цезарю и его армии было уже почти нечего уничтожать. Задолго до Цезаря библиотека пострадала в результате сражения с другим врагом, а еще раньше была сильно повреждена религиозными мятежниками. Но это не главное.

Основная причина обнищания и упадка Александрийской библиотеки оказалась куда более прозаичной: государство постепенно сокращало расходы на нужды библиотеки. Упразднялись стипендии, а иностранным ученым запретили посещать библиотеку. За состоянием книг просто стало некому следить.

Троянского коня не существовало в реальности

К сожалению, кроме «Одиссеи» Гомера и «Энеиды» Вергилия не сохранилось источников о Троянской войне, из-за чего она обросла многочисленными мифами и легендами. Некоторые ученые считают, что никакого коня и не было, а был таран, напоминавший по виду лошадь, или осадная машина, которые часто в то время назвали именами животных. Кто-то же предполагает, что Троянским конем назвали землетрясение, которое и обрушило стены Трои. Вероятно, Троянский конь — это просто красивая история.


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