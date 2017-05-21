закрыть
21 мая 2017, воскресенье, 14:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Швейцарии проходит референдум о запрете новых АЭС

  • 21.05.2017, 12:59

Большинство швейцарцев поддерживают новый законопроект по замене АЭС возобновляемыми источниками энергии.

В Швейцарии начался референдум об энергетической реформе: в случае поддержки избирателями плана правительства по отказу от атомной энергетики, как только срок службы всех пяти АЭС в стране истечет, их заменят возобновляемые источники энергии, сообщает ВВС.

Основной противник этой программы - консервативная Народная партия - считает, что выполнение этого плана приведет к росту тарифов на электроэнергию, а будущие ветряки и солнечные панели испортят «идиллические природные виды».

Тем не менее, согласно опросу Института общественного мнения в Берне, 56% швейцарцев поддерживают новый законопроект, в то время как 37% жителей Конфедерации выступают против.

При этом в ноябре прошлого года на референдуме об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами, инициированном «зелеными», большинство избирателей проголосовали «против».

Швейцарские власти начали подготовку к закрытию АЭС в 2011 году после катастрофы в японской Фукусиме.

Правительство Конфедерации в прошлом году приняло план развития энергетики до 2050 года, в рамках которого решено не строить больше новые АЭС, а постепенно переходить на энергию ветра, солнца и на биотопливо.

На данный момент доля мирного атома в энергообеспечении страны составляет примерно треть; наибольшую часть электроэнергии производят гидроэлектростанции.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси