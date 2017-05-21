В Швейцарии проходит референдум о запрете новых АЭС 21.05.2017, 12:59

Большинство швейцарцев поддерживают новый законопроект по замене АЭС возобновляемыми источниками энергии.

В Швейцарии начался референдум об энергетической реформе: в случае поддержки избирателями плана правительства по отказу от атомной энергетики, как только срок службы всех пяти АЭС в стране истечет, их заменят возобновляемые источники энергии, сообщает ВВС.

Основной противник этой программы - консервативная Народная партия - считает, что выполнение этого плана приведет к росту тарифов на электроэнергию, а будущие ветряки и солнечные панели испортят «идиллические природные виды».

Тем не менее, согласно опросу Института общественного мнения в Берне, 56% швейцарцев поддерживают новый законопроект, в то время как 37% жителей Конфедерации выступают против.

При этом в ноябре прошлого года на референдуме об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами, инициированном «зелеными», большинство избирателей проголосовали «против».

Швейцарские власти начали подготовку к закрытию АЭС в 2011 году после катастрофы в японской Фукусиме.

Правительство Конфедерации в прошлом году приняло план развития энергетики до 2050 года, в рамках которого решено не строить больше новые АЭС, а постепенно переходить на энергию ветра, солнца и на биотопливо.

На данный момент доля мирного атома в энергообеспечении страны составляет примерно треть; наибольшую часть электроэнергии производят гидроэлектростанции.