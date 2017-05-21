Стало известно, кто поедет «Басовішча – 2017» 21.05.2017, 13:19

Фото: charter97.org

В минском клубе «Или» 20 мая прошло традиционное «Адборышча» на фестиваль музыки молодой Беларуси под Белостоком.

В борьбе за выступление 14 и 15 июля в польском Городке приняли участие 11 белорусских групп: Martin S., NGe, Zanzibar, Leibonik, BarRokka, LIS, Teleport, SnopSnoŭ, Minsk Rock Squad, Ferris Wheel и Bigi, сообщает «Новы Час».

Каждому коллективу выдавалось около 20 минут на подготовку и выступление - примерно по 3 песни. Нельзя сказать, что все группы представляют нашу андеграунд-сцену или играют в подобном направлении: здесь были и электро-поп-рок от Martin S., и неоклассика в исполнении BarRokka и классический панк-рок от LIS.

Фото: novychas.by

Жюри отобрало только 4-х исполнитей: на «Басовішча – 2017» поедут группы Teleport, Barrokka, SnopSnoū и Leibonik.

После окончания отбора концерт продолжился выступлением специальных гостей: прошлогоднего победителя «Басовішча» - Евгения Кучмейна с его проектом «.К», а также группы «: B: N:».