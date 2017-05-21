закрыть
21 мая 2017, воскресенье, 14:13
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На границе Беларуси с Литвой застряли более 700 фур

  • 21.05.2017, 13:32

Транспортный коллапс на выезде из страны продолжается.

На границе с Литвой стоят более 700 грузовых фур — такие данные сообщил сайт Государственного пограничного комитета.

Подавляющее большинство ждет выезда из Беларуси: в Котловке — 120, в Каменном Логе — 270, в Беняконях — 139, в Привалке — 184 машины. По сравнению со вчерашним днем ситуация с пропуском грузовиков существенно не изменилась, но при этом полностью исчезли очереди легковых машин.

На белорусско-латвийской границе грузовиков стало меньше: 70 машин в Григоровщине и 40 в Урбанах.

На белорусско-польской границе существенная очередь только в Брузгах — на выезде из страны стоят 115 фур.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
Андрей Санников: Все арестованные по «делу патриотов» - политзаключенные
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси