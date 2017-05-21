На границе Беларуси с Литвой застряли более 700 фур 21.05.2017, 13:32

Транспортный коллапс на выезде из страны продолжается.

На границе с Литвой стоят более 700 грузовых фур — такие данные сообщил сайт Государственного пограничного комитета.

Подавляющее большинство ждет выезда из Беларуси: в Котловке — 120, в Каменном Логе — 270, в Беняконях — 139, в Привалке — 184 машины. По сравнению со вчерашним днем ситуация с пропуском грузовиков существенно не изменилась, но при этом полностью исчезли очереди легковых машин.

На белорусско-латвийской границе грузовиков стало меньше: 70 машин в Григоровщине и 40 в Урбанах.

На белорусско-польской границе существенная очередь только в Брузгах — на выезде из страны стоят 115 фур.