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Усманов, Навальный и анекдот про дядю с девочкой

  • Дмитрий Быков, «Эхо Москвы»
  • 21.05.2017, 13:50

Российский миллиардер нелепо переигрывает по части «распальцовки».

Ролики Навального все мы видели, мы все их знаем. Мы знаем примерный уровень этих роликов. Мы представляем себе, так сказать, масштабы его дарования и его творческий почерк. Мы понимаем, что он очень ироничен, достаточно тонок, умеет оскорбить с помощью сотни тонких, неочевидных приемов — ну, то есть владеет навыками «низведения и курощения».

И вот здесь как будто нарочно противопоставлен ему человек, доведенный, конечно, до высшей точки кипения, но при этом очень неуверенный в себе и, главное, как-то страшно перебирающий по части распальцовки (такое есть у меня ощущение).

Понимаете, когда в ответ на довольно тонкие, умно оскорбительные, язвительные, изящные ролики Навального раздается «Тьфу на тебя, Алексей Навальный!», причем такими жирными мазками, — это, мне кажется, какая-то даже избыточная наглядность. И не иначе как Господь как главный политтехнолог имел в виду этот контраст.

Это немного напоминает мне классический анекдот про девочку и дядю. Я не могу его, к сожалению, процитировать, но там девочка все время оскорбляет дядю в рифму. Она ему говорит: «Скажи «раз», — ну и потом выдает ему в рифму. «Скажи «пять», — тоже выдает в рифму. «Скажи «семь». И все время она так изысканно рифмует. А он наконец не выдерживает и говорит: «Девочка, скажи «раз». Она так пищит: «Раз!» — «Дура ты, девочка, и сволочь!»

Понимаете, примерно что-то подобное мы увидели сейчас. Конечно, Алишер Усманов выступает, как ему кажется, с позиции силы. Но это какая-то устаревшая позиция. По-моему, хамство давно уже перестало быть признаком силы. Ну, обратится он к Навальному на «ты». Ну, будет он отрицать очевидные вещи. Понимаете, эта же такая интонация право имеющего больше, по-моему, не хиляет, не работает. Это в том числе заслуга Навального.

Люди, которые хамят, потому что могут, они могли восприниматься как новое, относительно свежее в политической реальности еще в первой половине нулевых годов. Да и раньше еще, когда такой дискурс несколько приблатненный в российском бизнесе преобладал. Но сейчас, когда уже эта риторика скомпрометирована давно и Владимиром Путиным, и многими его присными (назовем это так), это уже давно, так сказать, не новость.

Дмитрий Быков, «Эхо Москвы»


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