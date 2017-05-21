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Белорусский фермер за свой счет организовал благоустройство Куропат

  • 21.05.2017, 13:53

Фермер Виталий Матусевич привез на толоку в урочище чернозем и рассаду для цветников и клумб.

Фермер Владимир Матусевич, лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, техник-электрик Виталий Павлов и еще более 20 человек приняли участие в толоке, которая прошла в Куропатах 20 мая, сообщает «Новы Час».

По приглашению общественной инициативы «Эксперты в защиту Куропат» и «Молодого фронта» в лесном урочище работали более 20 человек - люди разных возрастов и профессий. Они чистили старый сосновый бор от мусора, веток и сухостоя, разбили клумбы возле некоторых мемориальных крестов и камней, обозначили ряд объектов исторической топографии Куропат.

Фото: novychas.by

С особой благодарностью журналисты отметили белорусского фермера Владимира Матусевича, который не только привез в урочище рассаду, чернозем, камни и орудия труда, но и помог разбить цветники. А своим личным примером лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич вдохновлял как соратников, так и взрослых людей.

Во время толоки активистка оргкомитета по созданию партии БХД Валерия Черноморцева проводила экскурсии по Куропатам, в том числе для съемочной группы телеканала СТВ, а известный бард и краевед Алексей Галич отвечал на вопросы любопытных минчан, которые посещали Народный мемориал.

Среди толоковцев были не только жители столицы, но и оршанец Виталий Павлов. Техник-электрик по образованию и профессии, он более 10 лет интересуется историей своего знаменитого края. Виталий неоднократно обращался к местным властям с предложениями почтить память выдающихся земляков, которые прославились в битвах под Грюнвальдом 15 июля 1410 года и под Оршей 8 сентября 1514 года, а также возвести в городе памятник народному поэту Беларуси Янке Купале.


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