КНДР запустила ракету неизвестной модификации 21.05.2017, 13:59

В Токио и Сеуле экстренно созваны советы национальной безопасности.

Северная Корея провела пуск ракеты или снаряда неизвестной модификации из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (перевод – ria.ru.

Южнокорейские военные считают, что это была баллистическая ракета, дальность ее полета составила 500 километров. Ракета была выпущена в восточном направлении в 16.59 по местному времени (10.59 мск). При этом отмечается, что она не была межконтинентальной.

Японский телеканал NHK со ссылкой на министерство обороны сообщает, что ракета упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что этот представляет опасность для морских и воздушных судов и является откровенным нарушением резолюций ООН. В Токио и Сеуле экстренно созваны советы национальной безопасности.

Этот запуск состоялся ровно через неделю после запуска баллистической ракеты, которая, как отмечалось, по своим характеристикам превосходит все предыдущие. Японские военные предположили, что эта ракета была представлена на параде 25 апреля и привлекла внимание специалистов.