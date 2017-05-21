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Ученые назвали четыре причины пить теплую воду вместо холодной

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  • 21.05.2017, 14:40
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Все мы не раз слышали о том, что в течение дня нужно выпивать несколько стаканов воды.

Это, безусловно, полезная привычка. Однако холодной воде лучше предпочесть теплую, поскольку у последней есть ряд важных преимуществ.

AdMe.ru рассказывает, в чем они заключаются.

Воздействие на пищеварительную систему

Холодная вода способствует затвердеванию жиров, содержащихся в пище, и тем самым замедляет пищеварение.

Теплая вода, напротив, помогает более быстрому расщеплению пищи, что благоприятно сказывается на процессе ее усвоения организмом и помогает избавиться от запоров.

Воздействие на дыхательную систему

Холодная вода вызывает накопление слизи, что повышает риск инфекций дыхательной системы и может привести к воспалению горла.

У теплой воды эффект обратный: она смягчает горло и снимает раздражение. Это полезно как во время респираторных заболеваний, так и просто с утра, чтобы справиться с сухостью во рту.

Воздействие на кровеносную систему

Холодная вода приводит к сужению кровеносных сосудов.

Когда вы пьете горячую воду, сосуды расширяются, в результате чего улучшается кровообращение и кровоснабжение органов и тканей. Благодаря этому ваш организм быстрее избавляется от токсинов.

Воздействие на нервную систему

Низкие температуры являются одним из факторов, повышающих риск возникновения головных болей. Исследования показали, что схожим эффектом обладает и холодная вода, которая может спровоцировать приступ мигрени у страдающих этой болезнью людей.

Горячая вода, напротив, снимает боль. Особенно хорошо она помогает избавиться от спазмов.


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