Трамп еще унизит Путина 2 21.05.2017, 14:48

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Дональд Трамп

Похоже, что правитель РФ сам себя перехитрил и заигрался в «многоходовочки».

Если президент США Дональд Трамп в ближайшее время не продемонстрирует очевидную и, что особенно важно, эффективную политику противодействия Кремлю, то его ждет импичмент.

Об этом в «Фейсбуке» написал бывший вице-премьер России Альфред Кох.

«Формальных поводов для этого найдется немало, а желающих их ему предъявить - еще больше. Достаточно лишь того, что он уволил директора ФБР Коми именно для того, чтобы ослабить давление на себя в связи с расследованием его связей с Кремлем. О чем сдуру похвастался перед Лавровым.

Тут налицо готовый кейс по противодействию правосудию, который сам по себе достаточный повод для импичмента, безотносительно наличия/отсутствия связей с Кремлем или еще каких-нибудь компрометирующих материалов», - отметил Кох.

С другой стороны, угрозу импичмента Трамп может предотвратить если, по мнению Коха, начнет проводить в отношении Кремля жесткую, а главное результативную политику.

«Американскому истеблишменту (да теперь уже - и общественному мнению) необходима немедленная, явная и прямая победа над Путиным, поскольку вмешательство русских в американские выборы (безотносительно того - имело ли оно место а реальности) уже является фактом в информационном пространстве. А это слишком унизительно для Америки, чтобы американцы смогли это просто так проглотить.

Таким образом любая задержка с этим будет трактоваться как то, что Трамп у русских на крючке и они его шантажируют компроматом. Фактически у Трампа нет выхода: он должен раздолбать русских каким-то особенно унизительным для них способом», - отмечает Кох.

По мнению Коха, если Трамп действительно проект Кремля и Лубянки, то это означает, что Путин сам себя перехитрил и заигрался в «многоходовочки».