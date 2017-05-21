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Как прошла «Ночь музеев» в Минске

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  • 21.05.2017, 15:12
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Фото: tut.by

В субботу более 90 белорусских галерей работали дольше обычного: некоторые музеи продлили время работы до полуночи или даже до утра.

Журналисты tut.by заглянули в самый популярный у минчан музей — Национальный художественный — и пообщались с его посетителями.

Викторины, картины в темноте и младший сын Лукашенко

Ежегодно на всемирно известной акции в крупнейшем музее художественного профиля в Беларуси аншлаг. В какое-то время очередь растянулась практически до улицы Карла Маркса, хоть в этом году проблему попытались решить открытием двух касс на улице рядом с музеем.

— Тут слишком большая очередь, давайте мы пройдем, а деньги какому-нибудь вашему сотруднику отдадим, — договаривается с кем-то по телефону одна из посетительниц и проходит внутрь.

А вот юноши предлагают действовать другим методом и обращают внимание на палатку с едой и напитками.

— Вино, коньяк. Нам сюда! Здесь и очередь меньше, — шутят они.

Развлекательную часть в этом году организовали, по разным оценкам, весьма скромную. Именовалась она «Игра в классики» и означала, по замыслу кураторов, следующее: посетители могли сами выбрать, как использовать музей в этот вечер. Вариант первый — томно и вдумчиво осматривать постоянные и временные экспозиции, не отвлекаясь на развлекательную часть. Второй — участвовать исключительно в интерактиве. Впрочем, никто не препятствовал разумному совмещению первого и второго, что и делали большинство посетителей.

Фото: tut.by

В этот вечер в залах музея играла музыка, посетители могли послушать короткие лекции в стиле TED от лучших лекторов музея и города. В одном из залов посетители гуляли в абсолютной темноте, а чтобы рассмотреть картины, подсвечивали телефонным фонариком. А еще рисовали, раскрашивали и участвовали в викторинах.

В компании директора Владимира Прокопцова в этот вечер музей посещал Николай Лукашенко. Правда, пообщаться с ним, как и сделать фото, не удалось.

«Думаю, стоит стыдить тех, кто не приходит в музей вообще никогда»

Фото: tut.by

Елена Карзанова, администратор в салоне красоты:

— Музеи я посещаю регулярно. В прошлом работала здесь заведующей библиотечным сектором, поэтому скучаю, ностальгирую и всегда навещаю старых друзей. Как только позволяет время — всегда захожу на новые выставки. А «Ночь музеев» — это святое, прихожу каждый год.

Каждый год в этот день в музее новая концепция, новая тема, над идеей думают новые люди. Сравнивать, что было лучше, а что — хуже, сложно. Но раньше музей работал всю ночь, люди приходили и в пять утра. Сейчас сократили время — и работают только до 12.

Поток тех людей, кто приходит в музей только один раз в году на «Ночь музеев», большой. Это неплохо, люди интересуются, в повседневной жизни не каждый вспомнит про музей, о сегодняшней акции много рекламы во всех СМИ. Акция в принципе напоминает людям, что нужно пойти и приобщиться к прекрасному. Думаю, что стоит стыдить тех, кто не приходит даже на «Ночь музеев» и вообще никогда.

«В музее большинство девушек. Я вообще заметил, что в Минске будто одни девушки живут»

Арсений Шаньгин, пиарщик и аналитик (Калининград):

— Музей у вас отличный, очень красивый. Люди интересные, веселые. Я хоть и люблю искусство, но мне обычно скучно. А такие мероприятия как-то добавляют движения, общения, атмосферы. А плата за вход (5 рублей. — Прим. AFISHA.TUT.BY), честно говоря, смешная.

В Калининграде я был во всех музеях, где-то раз в три месяца бываю в командировках в Москве и стараюсь зайти куда-нибудь. Последние три года на «Ночь музеев» выбираюсь в какой-нибудь областной город, потому что у нас уже все обходил.

Фото: tut.by

В музее гораздо больше девушек, чем парней. Я вообще заметил, что в Минске как будто живут одни девушки. И все на самом деле красивые. И этим город понравился в том числе.

«Раньше казалось, что все, что меньше уровня «Моны Лизы», не очень интересно»

Фото: tut.by

Елена Кузьменкова, работает в гостиничной сфере:

— Я пришла сюда в рамках «Культурного техникума» — это такое направление, которое помогает сделать искусство полезным. Я поняла, что искусство помогает изменить взгляд на любые вещи. Мне в целом интересно, как искусство может быть связано с дизайном, модой, интерьером.

Искренне хочу научиться понимать искусство, понимать, что сказал автор. Получить «Синдром Стендаля», когда подходишь к картине — и начинают течь слезы либо падаешь в обморок от переизбытка эмоций.

Стараюсь следить за современным белорусским искусством. А если бываю в путешествиях, обязательно посещаю знаковые музеи, потому что хочется увидеть признанный шедевр. После посещения музеев Ватикана я в принципе стала интересоваться искусством, потому что раньше мне казалось, что, если смотреть, то только на «Мону Лизу», а все остальное, что калибра поменьше, не очень интересно. Национальный художественный люблю из-за его величия, грандиозности и возможности погрузиться в другую атмосферу.

«В наших музеях хромает культура подачи экспонатов»

Вадим Качан, дизайнер:

— Прихожу в музеи нерегулярно, но в последние три года был на каждой «Ночи музеев», только в разных местах, просто потому, что все не обойти. Музей берет не экспонатами, потому что они мало меняются, а атмосферой, неформальностью обстановки. В музее есть зал, где экспонаты нужно рассматривать под фонариком — это простой, неформальный вариант, но как минимум интересный.

Интересуюсь новинками, которые приезжают в наши музеи. Их, к сожалению, немного, но они все равно интересные. Из последнего был на «Оживших полотнах» Ван Гога — импрессионистов все любят, но здесь было любопытно, насколько будут хороши репродукции по качеству в проекции. Вживую я видел только одну картину Ван Гога, но подлинники всегда впечатляют намного больше. Но в целом подача понравилась.

В путешествиях у меня посещение музея — первоочередное занятие. Недавно добрался до нескольких залов Эрмитажа, на которые все время не хватало времени или мешали китайцы. Я стараюсь делать это не бегом, а осмысленно. Я дизайнер, и меня интересуют детали. Считаю, что в наших музеях хромает культура подачи экспонатов, их расположение, акценты.

«Прогулка по музею помогает найти вдохновение»

Фото: tut.by

Маргарита Щитникова, школьница:

— Очень давно хотелось посетить «Ночь музеев», в последний раз была два года назад — все понравилось. К тому же я рисую, и это хобби — ходить по музею и все рассматривать. В Художественный музей прихожу часто, еще была в Музее Великой Отечественной войны, Музее Янки Купалы. Но этот музей любимый: здесь картины, искусство, атмосфера.

Прогулки по музею помогают найти вдохновение для своих творческих работ, я работаю в карандаше, масле, акриле. И думаю, цена за билет стоит того.


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