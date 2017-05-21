В войска территориальной обороны Польши хотят вступить 20 тысяч добровольцев 4 21.05.2017, 15:24

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ФОТО: SEAN GALLUP/GETTY IMAGES

В трех воеводствах на востоке Польши количество желающих больше, чем предусмотрено штатным составом бригад.

В войска территориальной обороны (ВТО) Польши сейчас хотят вступить 20 тысяч добровольцев. Наибольший интерес демонстрируют жители восточной части Польши.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, передает Onet.pl (перевод – telegraf.com.ua).

«По всей стране желание вступить в ВТО выразили около 20 тысяч человек», - отметил министр.

Он отметил, что в трех воеводствах Польши - Подляшском, Люблинском и Подкарпатском (восток Польши) количество желающих больше потребности комплектования бригад в этих регионах.

По словам Мацеревича, создание ВТО проходит по графику.