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В Турции разбился автобус с политиками правящей партии

  • 21.05.2017, 15:37
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Фото: Anadolu

39 сторонников Эрдогана ехали на конгресс.

В городе Полатли (Турция) в ДТП попал автобус, который перевозил делегатов внеочередного конгресса «Партии справедливости и развития», в результате чего пострадали 32 человека из 39, находившихся в салоне.

Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu (перевод - «Европейская правда»).

Сообщается, что автобус вез из Измира членов «Партии справедливости и развития» на внеочередной конгресс, на котором, как ожидается, Эрдоган будет переизбран лидером политсилы.

Водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством, из-за чего и произошла авария. Автобус въехал в забор. О состоянии здоровья пострадавших не сообщается.

Судя по опубликованному фото, достаточно жесткий удар пришелся в переднюю левую часть автобуса.


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