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Как разозлить белорусов одной фразой

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  • 21.05.2017, 16:19
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Создатели шутливой карты предложили универсальный рецепт, как выводить из себя жителей той или иной европейской страны одним предложением.

До русскоязычного сегмента соцсетей наконец-то докатилась дополненная карта Европы, создатели которой предложили универсальный рецепт, как выводить из себя жителей той или иной европейской страны одним предложением, пишет citydog.by.

Например, чтобы разозлить белоруса, считают создатели карты, достаточно задать вопрос: «Почему вы называетесь Белая Россия?» Украинцев должна взбесить фраза «Крым – это Россия»; в свою очередь россияне взорвутся, когда у них спросят: «Когда вы отдадите Крым обратно Украине?»

Жители Румынии впадут в ярость, если вы в разговоре перепутаете их столицу Бухарест со столицей Венгрии Будапештом.

Англичанам предлагают напомнить, что Мальвинские (Фолклендские) острова принадлежат Аргентине, а французам заявить, что американские вина лучше.

В разговоре с немцами необходимо упомянуть Гитлера, а у австрийцев уточнить, не являются ли они частью Германии. Швейцарцы обидятся, если вы скажете, что их шоколад хуже бельгийского, а итальянцы – если ляпнете, что любите макароны с кетчупом.


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