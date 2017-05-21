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Столинские «комсомольцы» отправляют гастарбайтеров в Польшу

  • 21.05.2017, 16:41
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Фото: media-polesye.by

Один из главарей БРСМ ищет мужчин в возрасте от 18 до 25 лет для сортировки овощей.

Студенческий отряд для работы в республике Польша Столинский райком ОО «БРСМ» формирует до 1 июня.

Как сообщил «Медиа-Полесью» один из главарей Столинского РК ОО «БРСМ» Вадим Заруба, для работы в Польше требуются молодые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет. Работа, которую предстоит выполнять студотряду там, это работа грузчика и работа в холодном цехе по сортировке овощей. Помимо того, что в студотряд требуются только мужчины, есть еще требования. Это физическая выносливость и членство в ОО «БРСМ». Работы в Польше начнутся со 2 июля 2017 года.

Вадим Заруба отмечает, что студотрядовцам будет оказана помощь в оформлении визы. Наниматели обещают достойную оплату труда.

Для работы в Польше отряд в районе создаётся впервые.


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