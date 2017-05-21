Бежавший из КНДР рассказал Reuters о хакерском отделе в спецслужбе страны 2 21.05.2017, 16:48

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Спецотдел занимается хакерскими атаками на финансовые учреждения для изъятия денег с банковских счетов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бывших жителей Северной Кореи, бежавших из страны, передает РБК.

Один из собеседников агентства, преподаватель компьютерных наук Ким Хын Кван бежал из страны в 2004 году, но, по его словам, он до сих «обладает источниками [информации] в Северной Корее».

«Отдел 180 занимается хакерскими атаками на финансовые учреждения для изъятия денег с банковских счетов», — Ким рассказал Reuters. По его словам, некоторые из его бывших учеников присоединились к стратегическим подразделениям КНДР, составляющим «киберармию» страны.

Он отметил, что северокорейские хакеры «выезжают из страны, чтобы иметь лучший доступ к интернету и для того, чтобы не оставлять следов». В частности, они могут выезжать из КНДР под видом сотрудников торговых фирм или филиалов северокорейских компаний, отмечает агентство.

Цели хакеров — в основном шпионаж и политическое давление на США и Южную Корею.

В МИД Южной Кореи на запрос Reuters о комментарии заявили, что КНДР «проводит кибератаки через третьи страны, чтобы скрыть происхождение атак». При этом северокорейские хакеры используют сети и технологии этих стран.

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что федеральные прокуроры США ждут случая, чтобы обвинить КНДР в руководстве операции по краже $ 81 млн со счета ЦБ Бангладеш в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (ФРБ) в феврале 2016 года.

По данным газеты, США планируют обвинить в хакерской атаке предполагаемых китайских посредников, которое помогли Северной Корее в краже средств. При этом, по словам собеседника газеты, власти страны не смогут предъявить обвинения непосредственно северокорейским чиновникам, однако КНДР может быть фигурантом этого дела.