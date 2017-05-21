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На Зыбицкой шумно открылся бар в пляжном стиле

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  • 21.05.2017, 17:01
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Фото: onliner.by

В новом минском баре будут знакомить с гавайской тики-культурой.

Вчера вечером в уже известном доме на Зыбицкой, 6 с размахом открылось новое заведение «На пляже». Владельцы бара устроили для селебрити и блогеров шумную вечеринку с ромовыми коктейлями, музыкой и танцами. Заведение сильно отличается от других минских баров: ни одной лофтовой кирпичной стены, ни торчащих труб, ни обшарпанного пола. В общем, все не как у людей. Как выглядит новый бар и что происходило на его открытии — в фоторепортаже Onliner.by.

Вчера в бар пускали только по пригласительным, но уже к началу мероприятия кокосу негде было упасть. На входе посетителей угощали бесплатными коктейлями, музыканты били в барабаны, в центре зала зажигали темнокожие танцовщицы.

Фото: onliner.by

Бар специализируется на ромовых напитках: здесь будут знакомить с гавайской тики-культурой. Кроме того, в заведении будет представлено полноценное меню, которое можно разделить на два направления: стрит-фуд, который подают прямо за стойкой, и горячие блюда из разных стран мира. Весь стрит-фуд стоит по 7 рублей, горячие блюда — от 6 рублей за лаймовый тарт до 23 рублей за стейк чимичурри с фасолью и вишневым дымом.

По будням «На пляже» будет работать с 12:00 до 2:00, а в выходные — до последнего гостя.


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