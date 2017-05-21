ЦСКА Гончаренко завоевал путевку в Лигу чемпионов

ЦСКА Гончаренко завоевал путевку в Лигу чемпионов3
- 21.05.2017, 17:15
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Разгромная победа над «Анжи» обеспечила клубу белорусского наставника место в самом престижном европейском турнире.
Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в Лигу чемпионов, о чем стало известно после победы армейцев над махачкалинским «Анжи» в заключительном туре чемпионата России.
Встреча, прошедшая на поле ЦСКА, завершилась со счетом 4:0 в пользу московского клуба.
Таким образом, ЦСКА набрал 62 очка финишировал на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги, которое дает право на участие в главном клубном турнире континента. Здесь он сыграет вместе с чемпионом России московским «Спартаком».