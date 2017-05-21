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ЦСКА Гончаренко завоевал путевку в Лигу чемпионов

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  • 21.05.2017, 17:15
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Фото: pfc-cska.com

Разгромная победа над «Анжи» обеспечила клубу белорусского наставника место в самом престижном европейском турнире.

Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в Лигу чемпионов, о чем стало известно после победы армейцев над махачкалинским «Анжи» в заключительном туре чемпионата России.

Встреча, прошедшая на поле ЦСКА, завершилась со счетом 4:0 в пользу московского клуба.

Таким образом, ЦСКА набрал 62 очка финишировал на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги, которое дает право на участие в главном клубном турнире континента. Здесь он сыграет вместе с чемпионом России московским «Спартаком».


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