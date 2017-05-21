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Трамп и король Саудовской Аравии станцевали «танец с саблями»

  • 21.05.2017, 17:23
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Фото: countercurrentnews.com

Президент США прибыл в Саудовскую Аравию 20 мая — это его первый зарубежный визит.

Президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время официальной церемонии по случаю визита Трампа в Эр-Рияд станцевали традиционный танец арда с мечами. Телеканал Al Arabiya опубликовал видео, снятое в королевском культурном центре 20 мая, сообщает lenta.ru.

Арда начинается с повторения стихотворной строки под барабанный бой. Затем танцующие поднимают в воздух мечи, выражая свою радость и гордость. Танец часто ассоциируется с военными достижениями, однако в наши дни часто проводится во время различных официальных мероприятий.

Президент США прибыл в Саудовскую Аравию 20 мая — это его первый зарубежный визит. Саудовский король принял хозяина Белого дома в отеле Ritz-Carlton. С Трампом в Саудовскую Аравию прибыла его жена Мелания, дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер. Отмечалось, что на встречу с официальными лицами королевства Мелания Трамп прибыла без головного убора, ношение которого считается обязательным в мусульманских странах. Иванка Трамп тоже прошла на встречу с политиками без платка.


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