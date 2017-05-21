«Спасали свои шкуры!» 6 21.05.2017, 17:37

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Такими словами труженики железной дороги объяснили в суде, зачем накатали телегу в Комитет госконтроля на свое начальство.

На минувшей неделе в Мингорсуде продолжилось судебное следствие по делу бывших чиновников Белорусской железной дороги, обвиняемых в совершении должностных преступлений с нанесением материального ущерба, пишет belgazeta.by.

По версии следствия, бывшие первый замминистра транспорта и коммуникаций Евгений Рогачев, первый замначальника БелЖД Владимир Михайлюк и заместитель гендиректора

Якобы по их преступной инициативе были расформированы 10 рефрижераторных секций вагонного депо Молодечно. В связи с этим в 2012-14гг. пришлось сократить 50 квалифицированных рабочих, из которых 30 признаны потерпевшими.

Обвинение считает, что таким образом были нарушены конституционные права граждан на труд и выбор профессии. При этом частная фирма получила в свое распоряжение специализированный подвижной состав на льготных условиях и стала монополистом в Беларуси на рынке услуг по перевозке скоропортящейся продукции. Ущерб БелЖД был оценен в сумму BYN343 тыс. ($180 тыс.)

Замминистра гнет свою линию

На минувшей неделе в суде продолжались допросы свидетелей. Показания давали: Николай Короткий, до февраля т.г. механик рефрижераторной секции, ныне пенсионер, и его коллеги - механики Вячеслав Зубрик и Алексей Машко, они продолжают работать. У всех приличный стаж - на БелЖД с конца 80-х и начала 90-х. Официально они допрошены, как и 30 их коллег, признанных следствием потерпевшими.

То есть формально они выступают на стороне обвинения и по закону все сказанное ими может оцениваться как доказательства вины находящихся под стражей бывших чиновников. Даже при том, что свое некогда высокое начальство они никогда в глаза не видели. О чем в суде и сообщили.

В то же время на следствии рабочие много чего наговорили. Так, к примеру, ранее допрошенный потерпевший, попавший под сокращение механик рефрижераторной секции Олег Абрамчик под протокол насчитал себе ущерб на Br1 млн. Два месяца он ездил из Молодечно в Минск на работу за свой счет. В суде мужчина от этих слов и ущерба отказался - выяснилось, что все затраты на дорогу ему были возмещены бухгалтерией.

В ходе допроса Короткого экс-первый замминистра Рогачев поинтересовался у него, откуда он знает, что расформированные секции были переданы в аренду частной фирме. Ответ был соответствующий рангу свидетеля: «Ну, ходили такие разговоры».

Кстати, бывший первый замминистра весьма активно ведет себя в суде. Он, конечно, мог бы и не загонять в тупик вопросами своих бывших рядовых подчиненных. Ну, действительно, откуда простой механик может знать всю подоплеку расформирования секций, причину такого административного решения. Создавалось впечатление, что Рогачев задавал такого рода вопросы не свидетелям, а прокурору с судьей. Ответы говорили сами за себя.

Вот какой получился диалог у бывшего замминистра с бывшим механиком.

Рогачев: - На вопрос гособвинителя, почему были сокращения, вы ответили: нет секций, нет рабочих мест. А может быть, глубинней оценить ситуацию? Нет работы секциям, нет секций и нет рабочих мест?

Короткий замялся и за него ответил судья: - Свидетель как мог, так и ответил.

Рогачев: - Вы считаете, что ваши секции были загружены работой?

Короткий: - Не могу ответить, надо в бухгалтерии уточнять, там есть все документы.

В то же время в ходе следствия некоторые механики утверждали, что они в год совершали до 6 поездок.

Рогачев: - Вы знаете, что в акте проверки КГК отмечается, что с лета 2013г. по лето 2014г. не было ни одной заявки на перевозку скоропортящейся продукции?

Короткий пожал плечами, мол, откуда мне знать.

Рогачев: - Скажите, ваш труд механика качественно использовался? Душевный дискомфорт не испытывали, когда в рефрижераторных секциях возили шины?

Короткий: - Если бы у меня был выбор, то, конечно, я бы выбрал скоропортящуюся продукцию…

Рогачев: - Вы знаете, что, по данным КГК, в 2010г. депо Молодечно секциями было совершено 28 рейсов, почти все в Казахстан. Дальние рейсы ваши коллеги считают выгодными. Однако вы заработали на них почти $600 тыс. убытков. Это эффективно?

Короткий: - У меня такой информации нет.

Примерно в таком русле беседовал обвиняемый Рогачев с механиками Зубриком и Машко.

В ходе процесса выяснилась и еще одна существенная деталь, которая, возможно, сказалась на содержании обвинительного заключения в адрес Рогачева, Михайлюка и Лембиевского.

Прознав про грядущее сокращение, рабочие написали письмо в адрес КГК. Правда, сегодня ни о его содержании, ни ответа на него никто не смог вспомнить. Рогачев практически у всех свидетелей-подписантов интересовался: с какой целью вы его написали?

Кто-то ответил просто, мол, кому хочется терять работу. Свидетель Короткий, ныне пенсионер, которого сокращение не коснулось, ответил с элементами пролетарской философии: «Каждое действие вызывает противодействие. Свои шкуры спасали!».

В ходе допросов Зубрикова и Машко выяснилось, что в депо Молодечно осталось 5 рефрижераторных секций. Один из механиков в прошлом году сделал две поездки, второй - ни одной. В этом году секции вообще не покидали отстойник. Нет заказов.

Евгений Рогачев поинтересовался у свидетелей, почему же они сидят без работы, но больше не пишут коллективных писем с жалобами на руководство? Механики промолчали, это совсем не их дело - разбираться в рентабельности, считать себестоимость, им главное, чтобы работа была и зарплату платили.